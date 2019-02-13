Başkan Demirağ'a aday ziyareti

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Foça Belediye Başkan Adayı olan Fatih Gürbüz, CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları ve yöneticileri Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı ziyaret etti.

Şefika Bal - 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Foça Belediye Başkan Adayı olan Fatih Gürbüz, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları üyeleri de bulundu. CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Başkan Demirağ'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise, Belediye Başkanlığı görevinin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek, "Başkan adayımız Fatih Gürbüz'e olan desteğimiz tamdır. Demokrasinin ve CHP'nin kalesi olan Foça'mızda CHP Bayrağını dalgalandırmaya devam edecektir. Çıktığı bu yolda başkan adayımız Fatih Gürbüz ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.