Başkan eşleri Dikili'yi gezdi

İzmir sınırlarında görev yapan belediye başkanlarının eşleri, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un eşi Nazan Tosun'un ev sahipliğinde Dikili'de bir araya geldi. Dikili'yi gezen başkan eşleri, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'nun öncülüğünde kesintisiz olarak sürdürülen 'Geleneksel Başkan Eşleri Buluşması' Dikili'de gerçekleşti. Kentin tarihi ve kültürel mekanları ile dünyaca ünlü Kalem Adası'nı gezen başkan eşleri, güzel anlarla dolu bir gün yaşadı. Başkan eşleri ilk olarak Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'u makamında ziyaret etti. Başkan eşlerini tek tek kapıda karşılayan Tosun, mevkidaşlarının eşlerini Sevginin Kenti Dikili'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Makam ziyaretinin ardından başkan eşlerin ilk durağı Çandarlı Etnografya Müzesi oldu. Tarihi ve mistik yapısıyla öne çıkan mekanda yapılan kahvaltıya Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da eşlik etti. Başkan Tosun, kahvaltı esnasında Dikili Belediyesi Basın Bürosu tarafından hazırlanan belgesel ile göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar kentte gerçekleştirdikleri çalışma ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı.



Projeler tanıtıldı



Kocaoğlu'nun teşekkürü

Akşam yemeği yendi

Halkın Ekmek Fabrikası, Sosyal Market, Çocuk Bilimevi, Şafak Pavey Gençlik Merkezi, Ebe Perihan Elibol Kadın Dayanışma Merkezi, Belediye Sosyal Tesisleri, FIFA Star1 Belgeli Stat ve Dikili Belediyesi Yeni Hizmet Binası gibi yatırımları hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Tosun, hizmet atılımın artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Tosun, sunum eşliğinde yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü: 'Dikili'ye, Dikili halkına olan sevgimizin özünde hep insan odaklı projelerimiz var. Projelerimizle 7'den 70'e her yaştan vatandaşımıza ulaşmayı, onlara daha yaşanabilir bir kent sunmayı hedefledik. Ne mutlu ki bunların hepsini başardık. Tüm hizmetlerimizi 'önce insan' ilkesi ile yürütüyoruz. Çandarlı mahallemizden Bahçeli mahallesine kadar olan sorumluluk alanında ki tüm üretim alanlarında başlattığımız üretim yolu yenileme ve düzenleme seferberliğimiz de bu böyledir, tüm okullarımız da yürüttüğümüz eğitime destek çalışmasında da, parklarımızı, yeşil alanlarımızı modernize etme çalışmasında da böyle. Bizim için Dikili ve Dikilili hemşerilerimiz çok önemli. Kentimizin sporda, sanatta, kültürde öncü kent olmasına çok önem veriyoruz. Kentimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin elde ettiği başarılar da bunun en güzel kanıtı. Çevremizin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına kamu kurumları, STK'lar ve Dikili halkı ile birlikte el ele vererek, daha yaşanabilir Dikili için çok sayıda geri dönüşüm projesine imza atıp kısa zamanda başarıya ulaştık. Kısacası bugüne kadar Dikili için gece-gündüz demeden çalıştık, bugünden sonrada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.Başkan eşleri adına konuşan ve Dikili'de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu da, tarihi, kültürel vedoğal güzellikleriyle öne çıkan Dikili'de buluşmak mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkegül Kocaoğlu, konuşmasının sonunda 'önce insan' ilkesiyle Dikili'de gerçekleştirilen yatırımlar ve ortaya konan pozitif çalışmalar nedeniyle Başkan Tosun ve ekibini kutlayarak, başarılar diledi.İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın eşi Zehra Akpınar, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın eşi Derya Demirağ, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in eşi Meltem Gönenç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun eşi Figen Selvitopu, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in eşi Yüksel Çiçek, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli'nin eşi Nuray Sesli, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın eşi Havva Çakır ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın eşi Ergül Arslan'ın katıldığı buluşma, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un eşi Nazan Tosun'un belediye başkan eşleri onuruna Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde verdiği akşam yemeğiyle sonlandı.