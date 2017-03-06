Başkan eşleri Torbalı'yı gezdi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez 'in eşi Arzu Görmez, ildeki belediye başkanlarının eşlerini ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu kentteki belediye başkanlarının eşleri, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez 'in eşi Arzu Görmez'in misafiri oldu. Metropolis antik kenti başta olmak üzere, zengin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri gezi grubunun beğenisini topladı.



Gezi ilk olarak kent arşivinde ilçenin tarihi dokusu hakkında konuklara bilgi verildi. Ardından Metropolis Antik Kenti gezildi. Antik tiyatroda toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Halen kazı çalışması devam eden antik kentteki hamamlar, meclis salonu, güreş alanı, sanat atölyeleri, sosyal yaşam alanları, ticaret ve tedavi merkezleri gibi tarihi yapılar incelendi. Gezi grubu daha sonra şifalı suyuyla ünlü Dağtekke Köyü'ne gitti. Başkan eşleri, burada doğal ürünler satın alıp alışveriş yaptı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de konuklarını çiçeklerle karşıladı. Makamında ağırlayarak ilçenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'nun dışında gezide; Beydağ Belediye Başkanının eşi Halide Şentürk, Güzelbahçe Belediye Başkanının eşi Nilüfer İnce, Karabağlar Belediye Başkanının eşi Fügen Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanının eşi Zehra Akpınar, Menderes Belediye Başkanının eşi Esra Soylu, Narlıdere Belediye Başkanının eşi Ferah Batur, Ödemiş Belediye Başkanının eşi Nevin Badem, Seferihisar Belediye Başkanının eşi Neptün Soyer, Selçuk Belediye Başkanının eşi Ayşen Bakıcı, Tire Belediye Başkanının eşi Yüksel Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin eşi Aliye Aydoğan yer aldı.



