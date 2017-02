Başkan Hasan Arslan çocuklarla filmi izledi

Çiğli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yarıyıl tatili sinema günleri bu yıl da birbirinden eğlenceli filmlerle çocukların ilgi odağı oldu. Bu kapsamda gösterilen Marslı adlı filmi çocuklar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile birlikte izledi

28 Ocak Cumartesi gününden itibaren gösterime giren filmler, 5 Şubat tarihine kadar sürecek ve ücretsiz olarak Çiğli Belediyesi konferans salonunda izlenebilecek. Belediye konferans salonunda her gün farklı seanslarla gösterilen Robınson Crusoe, Buz Devri Büyük Çarpışma, Geniş Aile 2 Her Türlü, Marslı adlı filmler çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Marslı adlı filmi çocuklarla birlikte izlemeye giden Başkan Arslan, çocukların sevgisiyle karşılandı.Çocukların sosyal hayatını renklendirmek için hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Arslan onların derslerinde göstermiş oldukları başarılarından dolayı böyle bir sinema şöleni programını hazırladıklarını ve her sene bu etkinliği sürdüreceklerinin müjdesini verdi.



Mutluluklarına ortak olduk



Çocuklar tarafından büyük ilgiyle beklenen bu organizasyonu her sene tekrarladıklarını belirten Başkan Arslan, 'Çocuklarımız çok yoğun ve stresli bir eğitim dönemini atlattı. Onların yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğlendiklerini görmek, bu eğlenceye dahil olmak bize de iyi geldi. Eğitim adına ilçemizde bulunan okullarımıza araç gereç desteği, bakım onarım, çevre düzenlemesi konularında üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Bunların yanında çocuklarımızın sosyal hayatlarını renklendiren etkinliklerle de onların sevinçlerine ortak olmak bizleri mutlu ediyor' dedi.