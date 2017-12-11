Başkan İnce'nin vurulmasıyla ilgili yeni gelişme!

İzmir'de, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan U.G., mahkemece tutuklandı. Başkan İnce'nin, "Beni vuran kişinin o olduğuna eminim" dediği U.G., ifadesinde, kaza sonrasında küfürleşme sonucu sinirlerine hâkim olamadığını öne sürdü

Başkan İnce'nin vurulmasıyla ilgili yeni gelişme!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi'ndeki evinin önünde geçen 2 Aralık akşamı tabancalı saldırıya uğradı. Başkan İnce'nin otomobiline arkadan çarpan bir kişi, daha sonra 3- 4 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri, İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. Başkan Mustafa İnce, yaralanırken, saldırgan ise otomobille olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan İnce, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İfadeler doğrultusunda çok sayıda kişi teşhis için Başkan İnce'ye gösterildi. İnce de saldırganı emniyette teşhis etti. İnce'nin "Beni vuran kişinin o olduğuna eminim" dediği kişinin Balçova'da işletmecilik yapan U.G. olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. U.G. ifadesinde İnce'nin otomobiline arkadan çarptığını, kaza sonucu küfürleşmenin yaşandığını ve sinirlerine hâkim olamadığı için silahını çekip ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Başkan'ı yaralayan U.G., tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #güzelbahçe #mustafa ince
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