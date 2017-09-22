Başkan Karabağ BAYGEM'li öğrencileri ağırladı

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BAYGEM) aldıkları ücretsiz eğitim sayesinde hayallerindeki üniversiteleri kazanma fırsatı bulan öğrencileri makamında ağırladı. Başkan Karabağ, eğitim görecekleri illerde konaklama sıkıntısı çeken öğrencilere yardım edeceklerini söyledi

Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz sağladığı eğitim olanağı sayesinde BAYGEM'den bugüne kadar yüzlerce öğrenci destek aldı, hayallerindeki lise ve üniversitelere girme fırsatı yakaladı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bu yıl LYS'de dereceye giren öğrencilerden Mert Canıbek (Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği), Batuhan Yalçın Dilek (İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon), Emine Ayça Arıkan (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik), Berkay Yıldırım (Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği) ve Meryem Keleş'i (Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği) makamında ağırladı. Karabağ, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti. Öğrencilerden gidecekleri illerde kalacakları yer ve burs konusunda bilgi alan Başkan Karabağ, yurt konusunda sıkıntı çeken öğrencilere desteklerinin süreceğini söyledi.



Başarı diledi



Başkan Karabağ, "İlçemizdeki çocuklarımıza, gençlerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Gençlik ve Eğitim Merkezimizde kurs gören öğrenciler yıl boyu öğretmenlerinin rehberliğinde çalışıyor. Eksiklerini gideriyor. Bu sayede de girecekleri sınavlara iyi şekilde hazırlanmış oluyorlar. BAYGEM'in son yıllardaki başarı oranı çok yüksek. Çocuklarımız hayallerindeki lise ve üniversiteleri kazanıyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Tüm çocuklarımızın yolu açık olsun. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.



