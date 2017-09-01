Başkan Karabağ, bayram geleneğini sürdürdü

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldiğinden bu yana sürdürdüğü bayram ziyaretlerine bu Kurban Bayramı'nda da devam etti

Meclis üyelerinin de katılımıyla Manavkuyu'daki Narlıkuyu Camisi'nde bayram namazını kılan Karabağ, vatandaşların bayramlarını kutladıktan sonra eşi Bahriye Karabağ ile birlikte ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlere CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper de eşlik etti.



Her yıl Bayram namazını Bayraklı'nın farklı bir camisinde kılan ve daha sonra vatandaşlarla bayramlaşıp, ev ziyaretleri yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayram namazı çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Karabağ, daha sonra Manavkuyu Mahallesi'nde ikamet eden Filiz Pilavlı'nın evini ziyaret etti. Burada huzur, barış ve mutluluk temennilerinde bulunan Başkan Karabağ'ın bir sonraki durağı 1,5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası ayağının biri felçli kalan Hayriye Aktok'un evi oldu. Başkan Karabağ daha sonra Mansuroğlu Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Şenkaç'ın evine misafir oldu. Bir süre ailelerle sohbet eden Başkan Karabağ, tüm hemşehrilerinin bayramını kutladığını söyledi.



