Bayramlaşma törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Tacettin Bayır, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Tüm Yerel-Sen Sendikası 2 nolu Başkanı Tamer Yiğit Güler, Genel-İş Sendikası 6 no'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmada spor salonun saha bölümü ve tribünler tamamen doldu. Başkan Karabağ, İzmir'de önemli bir geleneği başlattıklarını ifade ederek, "Herkesi davet ettiğimiz bir Bayraklı bayramlaşması yapıyoruz. Umarım diğer ilçelere de örnek oluruz. Barış içerisinde bayramları kutlarız" dedi.



TÜM ÇALIŞANLARA MÜJDE!



"Belediyecilik anlayışında birinci şiarımız belediyenin ekonomik imkanlarını ödeme takvimi içerisinde gerçekleştirmek" diyen Başkan Karabağ, çalışanlara maaş müjdesi verdi. Karabağ, "Önceliğimiz çalışanların ücretlerini ödemek. Bugün ve yarın belediyede işçi, sözleşmeli, memur, yani herkes maaşlarını almış olarak bayrama girmiş olacak. İkramiyelerini almış olacak girecek. İşadamı beklesin. Esnaf bekleyebilir ama çalışanlar ne yapsın? CHP iktidarında tüm ülkeyi böyle yapacağız. 7.5 yıl geçti birkaç dışında ben asla çalışanları mağdur etmedim bize her türlü eleştiriyi yapabilirler. Ama kimseye, 'çalışanları mağdur etti' dedirtmeden bu görev süremizi tamamlayacağız" dedi.



BİZİ ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYIRAMAZLAR



Başkan Karabağ, birçok kişinin ülkemizin güzelliğine yurt dışına çıktığında fark ettiğini belirterek, "Gittiğimiz yerler 2-3 gün gözümüze güzel görünüyor ama sonra güzel ülkemizi özlemeye başlıyoruz. Bu coğrafyayı bölmek isteyenler bizi Atatürk'ün yolundan ayırmak istiyorlar ancak o şekilde parçalayabilirler. Cemaatler ve dini örgütleri kullanarak, zaman zaman ırk ve mezhepsel ayrılıklara sokarak bizi bölmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyelim arkadaşlar. Bizim çocuklarımız bu ülkede yaşayacak. Duyuyorum bazen 'bu tablo böyle devam ederse, terk edeceğiz sonunda bu ülkeyi' diye. Bizim terk edilecek ülkemiz yok. Terk edenlerin halini görüyoruz. Suriyelilerin burada yaşadığı dramı görüyoruz. Bu çözüm değil. Çözüm bu ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesinde görmek isteyen Atatürk'ün yoludur. Siyaset sevdası içine girmiş insanlar bir kerelik kendinden başka ülkesini düşünebilmelidir. Ben milletvekili olmuşum belediye başkanı olmuşum... Olmasam ne olur? Bulunduğum mevcut partinin bir üyesi olarak kalmayı, iktidarda olan bir partinin üyesi olarak kalmayı belediye başkanlığına tercih ederim. Başkası olsun. Ben olmayıvereyim belediye başkanı ama bu parti iktidar olsun. Demokratik mevzilerimiz burası. Türkiye'nin kurtuluşu Atatürk'ün yoluysa CHP'nin yoludur. Ben belediye başkanı olmayayım üye olarak kalayım. Bu parti iktidar olsun Türkiye bölünmesin, bayrak inmesin, ezan susmasın" dedi.



BEN DEĞİL BİZ OLMALI



Başkan Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: "Ben devamlı belediye başkanı olayım, ben olmazsam arkadaşım olsun'. 'Ben devamlı Büyükşehir Belediye başkanı olayım ben olmazsam sülalemden biri olsun' Değerli arkadaşlar bu koltuklar meslek yerleri değil. Hepimizin mesleği, işi, gücü var. Burayı meslek haline getirip, tutku haline getirip benden başkası yapmaz bu işi noktasına getirirseniz yarın gireceğiniz seçim de bulamayabilirsiniz. Eğer ülkenin bütününü düşünmezsek; ben belediye başkanıyım, meclis üyesiyim, milletvekiliyim, hırsıyla hareket edersek, bölünmüş bir Türkiye'yi, seçimsiz bir Türkiye'yi görürüz. Bunu siyaset yapan arkadaşlarımızın görmesi lazım. Nefislerimize hakim olmamız lazım. Ben değil biz ve Türkiye olmalı, Atatürk'ün yolu olmalı. Çağdaşlık olmalı yobazlık olmamalı. Atatürk bunu yıllar önce söylemiş. 'Bu ülkeyi dini cemaatler yönetemez' demiş. Orta Doğu'yu söylemiş. Savaşlar çıkacak, emperyalizmin yanında hangi devlet olursa yanacak demiş. Yani uzaydan fikir getirmeye gerek yok. Bizim bir önderimiz var. Dünyada her yerde heykeli var. Sosyalistinde de var kapitalistinde de var. Amerika'da da var. Küba'da da var. Dolayısıyla çocuklarımızı Atatürk yolundan ayırmamak için gayret edelim. Bu bayramları mutluluk içinde kutlamaya devam edelim" dedi.

Başkan Karabağ, her bayramda yaptığı gibi çalışanlara, "Ben sizi seviyorum, siz de beni seviyor musunuz?" diye sordu, salondakiler hep bir ağızdan Başkan Karabağ'ın bu sorusuna "evet" diye yanıt verdi.



İYİ DÜŞÜNÜN



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, "Hasan Karabağ gibi bir belediye başkanı bulduğunu için çok şanslısınız. Siyasetteki yol arkadaşlığımız oldukça eski. SHP döneminden beri birlikte çalışıyoruz. Bize analarımız doğururken ona da öyle yapmış herhalde, 'evladım Allah çapayı elinden bıraktırmasın, çok çalış memleketi kurtar' demiş. Hasan başkan da bırakmadı çapayı elinden biz de bırakmadık" dedi. Bayır, iktidarın cumhuriyeti ve değerlerini yok etmeye çalıştığını öne sürerek, "Son saniye ortaya koyduğu oyun çok tehlikeli. 15 Temmuz darbe kalkışmasını gerekçe göstererek asıl darbeyi şimdi yapıyorlar. Bunu bu bayram tatilinde iyi düşünmenizi istiyorum. Kurunun yanında yaşı da yakıyorlar" dedi. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, salonda kadınların sayının çoğunlukta olmasının cumhuriyet ve demokrasiye ne kadar sahip çıkıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Çam, "Kadınlarımızı yürekten alkışlıyoruz. "İyi ki büyük önder Mustafa Kemal Atatürk bize bu Cumhuriyeti emanet etti. Kendisinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Kendisinin çok özlediğimizi aradığımızı ama onun bize bırakmış olduğu laik demokratik Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyup, kollayacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Alper ise, "Her zaman sizinle beraberiz. Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bizi kimse ayıramaz. Kimse bizi yıldıramaz" dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "DİSK olarak her zaman emeği, laikliği, özgürlüğü emeğin bütünleştiği demokratik bir Türkiye'yi savunacağımıza söz veriyor" dedi. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi izleyicilerin beğenisini kazanırken daha sonra sahneye sanatçı Pınar Bademli çıktı. Başkan Karabağ, çalan müzik eşliğinde çalışanlarla birlikte halay çekti ardından da onlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını kutladı.



Anahtar Kelimeler: Bayraklı, Belediyesi, Kurban, Bayramı, öncesi

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.