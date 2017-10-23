Başkan Karabağ hafta sonu 4 derneği ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ hafta sonu mesaisinde derneklerin aşure etkinliklerine katıldı. 4 derneği ziyaret eden Başkan Karabağ, bir de sürücü kursu açılışı yaptı. Tüm derneklere destek verdiklerini, etkinliklerine katılmaya çalıştığını belirten Başkan Karabağ, 'Sizlerin Başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum' dedi

Başkan Karabağ, CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile birlikte Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır Erenler Derneği, Amasya Sarayözü Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Bayraklı Bayburt Derneği'nin aşure etkinliklerine katıldı. Nafiz Gürman Mahallesi'nde sürücü kursu açılışı yaptı. Katıldığı etkinliklerde vatandaşlarla bol bol sohbet eden başkan Karabağ, Dörtler Derneği etkinliğinde yaptığı konuşmada yeni cemevi yapacaklarını açıkladı.



Yanlış algı yıkılmalı



Karabağ, 'Gümüşpala Mahallemizdeki cemevi ve kültür merkezi projemizi bitirmek üzereyiz. İkinci cemevi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde kiralık bir binada ama oraya da yakında bir inşaata başlayacağız. Yamanlar Mahallemizin sınırları içerisindeki bir arsaya cemevi yapmayı planlıyoruz. Cem törenlerinin sık sık yapılması lazım. Alevi yurttaşlarımızın aleyhinde konuşanları buralara getirmeliyiz. Yanlış bilgilerin giderilmesi gerekiyor. Cem nasıl yapılır? Cem törenlerinde neler öğretilir? Dışarıdaki yapılan yanlışların düzeltilmesi için desteklenmesi gerekiyor' dedi.



'Benim gideceğim dernek gecelerinde Atatürk resmi yoksa Türk bayrağı yoksa ben o dernek gecesine gitmem' diyen Başkan Karabağ, 'Cumhuriyetin kurtuluşuna Erzurum'dan Atatürk'le başlamışız. Sizinle gurur duyuyorum. Erzurumluların içinde olmaktan ve tüm Erzurumluların belediye başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum' diye konuştu.



Başkan Karabağ Dörtler Derneği'nin ardından Diyarbakır Erenler Derneği'ni oradan sonra Amasya Sarayözü Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ve son olarak da Bayraklı Bayburt Derneği'nin aşure etkinliklerine katıldı.