Başkan Karabağ KADGÜÇ iftarında

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Karabağlar Kadın Gücü Derneği'nin (KADGÜÇ) düzenlediği iftar programına katıldı

Başkan Karabağ konuşmasında ulu önder Atatürk'ün kurtuluş savaşı sonrası zarar gören camileri tamir ettirdiğini ve kendi parasıyla bir cami yaptırdığını hatırlatarak, 'Bu ülkenin Atatürk ve arkadaşlarının, milyonlarca şehidin eseri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız' dedi.

KADGÜÇ Derneği'nin ev sahipliğinde Üçyol-Bahçelievler'de düzenlenen iftara Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, farklı ilçelerin belediye meclis üyeleri ve dernek üyeleri ile yöneticileri katıldı. Oruçların açılmasının ardından konuşan Dernek Başkanı Birgül Doğan, Başkan Karabağ'a derneklerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Arap cumhuriyeti olamayız

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Mübarek ramazanda Atatürk'ü anmak istiyorum. Atatürk kurtuluş savaşından sonra 1500 Camiyi tamir ettirmiştir. Sevgili Atatürk kendi adına Mihalıççık ilçesinde kendi cebinden 5 bin lira vererek bir cami yaptırmıştır. Balıkesir'de bir cami hutbesi var. İlk kurtuluş mücadelesini başlattığı meclisi cuma günü cuma namazından sonra Kuran ve dua ile açmıştır. Özgür Türkiye'de ezanlar susmayacak, bayrağın inmeyecek. Bu ülkenin Atatürk ve arkadaşlarının, milyonlarca şehidin eseri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ben bunca Ramazanları Atatürk Türkiye'sinde geçirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da böyle geçmesini diliyorum. Türkiye Arap Cumhuriyeti olmamalıdır, Türkiye Cumhuriyeti olmalı' dedi. n Zeynep Kaya







