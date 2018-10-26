Başkan Karabağ, sendikacılarla bir araya geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Tüm Yerelsen İzmir 2 No'lu Şube tarafından Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde sendikacılarla bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını ve ülkeyi zorlu bir sürecin beklediğini ifade eden Başkan Karabağ, "Korkunun ecele faydası yok. Gerekirse öleceğiz ama cumhuriyeti yıktırmayacağız" dedi

Kutlama programına Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra, Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ve sendika üyeleri katıldı.

Gurur duydum

Gecede yaptığı konuşmada Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, işçinin, memurun, çiftçinin, Türkiye'nin rahata kavuşması için genel yapının değişmesi gerektiğini söyledi. Karabağ, "Türk Bayrağını asarak, Atatürk resimlerini gecelerinde asarak, Atatürk'ü dilinden düşürmeyerek, cumhuriyeti dilinden düşürmeyerek, bütün sivil toplum örgütlerinin elbette benim de içinde bulunduğum parti ile birlikte kol kola girmesi lazım. Bir siyasi, demokrasi mücadelesi sadece bir siyasi partinin gücüyle yapılacak iş değil. Birlikte yürüyeceğimiz sendika Atatürkçü olmalı, Laik olmalı, Cumhuriyetçi olmalı ve vatansever olmalı. Bunun başka yolu yok. Gecelerinde Atatürk resmi asmayan, İstiklal Marşı okumayan benim için ne dernektir, ne sendikadır ne de bu ülkenin vatandaşıdır. İnanın ki şu manzarayı görünce sizinle gurur duydum" dedi.

Korkunun ecele faydası yok

"Bizi yıkmak için Atatürkçülüğü, Laikliği, Cumhuriyetçiliği yıkmak istiyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Karabağ, "Ne istiyorlar Türk Bayrağından, ne istiyorlar Atatürk'ten. Hedefleri bu. Zor günler bizi bekliyor. Seçim hikâye. Seçimlerden bir ay iki ay önce yüzde 52 alacakları söylentileri çığ gibi yayıldı ve sonuç ortada. Yüzde 52 ile bitiyor mu? Aynı seçimden bahsediyoruz. Urfa'da 77 bin oy mu alır MHP. Kürtler milliyetçi Türk mü oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Ne yargı kaldı, ne hukuk kaldı, ne insanlık kaldı. Ben belediye başkanı olarak bu işi meslek olarak yapmıyorum, bırakır giderim. Ama bu ülkede çocuklarımız var bizim. Korkunun ecele faydası yok. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün ölür. Biz azınlık değiliz. Ama biz örgütlü de değiliz. Sindiriliyoruz. Bu Cumhuriyet şarkıyla, türküyle mi kuruldu? Bu Cumhuriyet kavgayla, şehitlerle ve inançla kuruldu kardeşim. Gerekirse sokağa çıkacağız, öleceğiz ama bu Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Uyanın arkadaşlar, ayağa kalkın. Mesele geleceğimiz. Belediye başkanlarına sesleniyorum; 'Kardeşim siz belediye başkanlığı makamı için mi geldiniz buraya. Belediye başkanlığı iktidara giden yolun mihenk taşıdır. Partini büyüteceksin, inancını büyüteceksin, ideolojini iktidar yapacaksın. Adamlar bir İstanbul Belediyesi'ni aldılar Türkiye'yi zapt ettiler. İzmir gibi bir şehre inancını önüne koymuş, AKP ile iş tutmayan, Atatürkçü, çağdaş, laik arkadaşları getirelim. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyene, ne mutlu Cumhuriyetçiyim diyene" diye konuştu.