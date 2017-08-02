Başkan Karabağ, zabıtalardan halkla uzlaşmacı olmalarını istedi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Zabıta Teşkilatının 61. kuruluş yıl dönümünde zabıtalarla bir araya geldi. Zabıtalardan mümkün olduğu kadar vatandaşlarla iletişimde uzlaşmacı olmalarını isteyen Başkan Karabağ, 'Belediyenin en zor görevlerinden bir tanesini yapıyorsunuz. İşiniz kolay değil. Kamuyu rahatlatıcı, esnaf ve diğer kesimi üzmeden görevimizi yumuşak usullerle kırmadan dökmeden yapmanızı istiyorum' dedi

Başkan Hasan Karabağ, belediyenin koyduğu kuralları vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve kentin düzenini sağlamak için gece gündüz çalışan zabıtalarla Havuz Kafe'de kahvaltıda buluştu. Zabıtaların belediyenin en zor görevlerden birini yaptığını belirten Başkan Karabağ, 'Kanunları uygulamaya çalışıyorsunuz. Esnafla iç içesiniz, vatandaş şikayet ediyor. Bayraklı'nın 4'te 3'ü kaçak, esnaf ruhsat almaktan kaçıyor. Kaldırımlar işgal ediliyor, hurdacılar sokağa bırakıp gidiyor. Bu sorunlarla mücadele ediyoruz. Seyyarla ilgili pek sıkıntı yok. Pazar yerlerini son derece disiplinli hale getireceğiz. Bir kişiye 8 tane tezgah olmayacak. Zaten kanun 2 tane diyor' dedi.





Yaşam koşullarını düzeltmeye çalışıyoruz



Kendisinin de memur bir aileden geldiğini ve bu nedenle memurların yaşantılarını iyi bildiğini ifade eden Karabağ, 'Eşim öğretmen emeklisi, kızım memur. İzmir'de ve İzmir dışından belediyemize gelip, çalışmak isteyen çok insan var. Memur arkadaşların yaşam koşullarını düzeltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kendimi ben görevini yapmış bir belediye başkanı olarak görüyorum. Çalışanlarına iyi koşullar yaratan bir belediye başkanı olarak anılmak isterim. Başkanlık gelip, geçici. Yolda karşılaştığımızda bir selam verme şansımız olmalı. Kimseye karşı kırıcı, disipline yönelen bir belediye başkanı olarak anılmak istemem. Benden sonraki dönemlerde de inşallah daha rahat koşullarda çalışırsınız' dedi.



Sağduyulu olun



Vatandaşlarla iletişimde zabıtaların biraz daha uzlaşmacı ve olaylara daha sağduyulu yaklaşıp, tartışma ortamı olmadan sorunların çözülmesini isteyen Başkan Karabağ, 'Benim sizden ricam mümkün olduğu kadar kamuyu rahatlatıcı, esnaf ve diğer kesimi üzmeden görevimizi yumuşak usullerle kırmadan dökmeden yapabilmektir. Mümkün olduğunca 62 arkadaşla görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Kardeşlik duyguları içinde çalışmalıyız' dedi.

