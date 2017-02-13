Başkan Kocaoğlu Ata Evi'ni gezdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova'daki Ata Anı Evi'ni ziyaret etti

Başkan Aziz Kocaoğlu'na ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da eşlik etti. Türkiye'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gereken bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, Kurtuluş Savaşı anılarını yaşatan objeleri büyük bir ilgiyle inceledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun hemen öncesinde kente baktığı Belkahve'deki noktada, Bornova Belediyesi tarafından kurulan Anı Evi'nde, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile işgal dönemine ait eşyalar ile dönemin kurtuluş mücadelesini anlatan fotoğraf ve maketler sergileniyor. Mekanda video ve belgesel gösterimleri de yapılıyor.



