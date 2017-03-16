Başkan Kocaoğlu İzmir modelini anlatacak

Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye'ye örnek uygulamaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği "2004'ten 2016'ya Yerel Kalkınmada İzmir Modeli" konulu toplantıda konuşacak

Başkan Kocaoğlu İzmir modelini anlatacak
17 Mart Cuma günü Çiğli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek toplantı saat 19.00'da başlayacak.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, başta güçlü finans yapısı olmak üzere, turizm ve hizmet sektöründen kültür-sanata, sanayiden tarım ve hayvancılığa, çevreden alt yapı ve ulaşıma kadar gerçekleştirdikleri yatırımlar çerçevesinde yerelde kalkınmanın formülünü anlatacak.

Kaynak: DHA
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