Başkan Kocaoğlu makina imalatçıları ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, MAKTEK İzmir Fuarı'na (Takım Tezgahları, Metal-Saç İşleme Makinaları, Tutucular-Kesici Takımlar, Kalite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı) katılan imalatçı firmalar ile buluştu

390 imalatçı, 875 markanın yer aldığı katılımcıları tek tek dolalaşan Başkan Kocaoğlu, üretim olmadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğine dikkat çekerek, ülke kalkınmasına yaptıkları katkıdan dolayı üretici firma temsilcilerine teşekkür etti. Kocaoğlu, yeni İzmir Fuarı'nın da İzmir ve ülke kalkınmasına önemli fırsatlar ve katkılar sunduğunu vurgulayarak, MAKTEK Fuarı'na önümüzdeki yıllarda da desteklerinin süreceğini söyledi. Ziyaret sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na eşlik eden Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan ile İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener de eşlik etti. Birlik Başkanı Özkayan, yıllarca İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ürünlerini sergilediklerini, şimdi ise İzmir'in gerçekleştirdiği sektörel fuarlarda yeni fırsatlar yakaladıklarını belirterek, MAKTEK İzmir Fuarı'nın da makina imalat sektörüne yararlı olacağını vurguladı. MAKTEK İzmir Fuarı, 7 Ekime kadar ziyaret edilebilecek.







