Başkan Kocaoğlu'ndan deprem açıklaması

Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı

Ege Denizi Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre 6.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem İzmir'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bir açıklama yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocağolu da, "İzmir'de bize ulaşan bir problem görünmüyor ama baya şiddetli bir depremdi. Belediyede çalışıyordum, arkadaşlar dışarı çıktılar. Teyakkuz halindeyiz, bir yerde bir şey olursa tüm hemşehrilerimizin yardımına koşacağız. Bekliyoruz, görevimizi yapmaya hazırız. Karaburun üs olarak görünüyor, oraya da ulaştık. Bir kayanın kayması söz konusu. Bir can veya mal kaybı görünmüyor şu anda" şeklinde konuştu.



Başkan Kocaoğlu Twitter hesabından da bu sözleri yazdı:



