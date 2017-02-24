Başkan Kocaoğlu'ndan 'tek çatı' önerisi

Balkan Göçmenleri Derneği’nin (BAL-GÖÇ) yeni yönetimiyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , İzmir’de kurulan hemşehri derneklerinin, doğup büyüdükleri kente ait farklı oluşumlar yerine tek bir çatı altında buluşmasını ve güçlerini birleştirmelerini önerdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) işbaşına gelen yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Balkan Türklerinin hem çalışkanlıkları hem de birlik, beraberlik ve dayanışmalarıyla herkese örnek olduğunu söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kültürünü yozlaştırmayan ve yeni nesillere aktarabilen toplumlar, her zaman güçlü bir şekilde ayakta kalacaktır” diye konuştu. İzmir’de sayıları giderek artan hemşehri derneklerine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bir bakıyorsunuz, aynı kentin ilçeleri, hatta köyleri dernek kurmuş. Benim önerim, doğup büyüdükleri kente ait farklı oluşumlar yerine tek bir çatı altında buluşsunlar. Böylece çok daha güçlü olurlar” dedi.Buluşmada Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr Ayşe Kayapınar ve Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk’ün yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Şeyide Uludağ, Eray Mutlu, Ali Osman Özen, Gülseren Bilgiç, Yakup Serbest, Abdurrahim Nursoy, Sabri Atasoy, Hamdi Özay, Serer Güven, Hüseyin Paşaoğlu, Lütfü Şenkaya, Selahattin Atasoy hazır bulundu.