Başkan Kocaoğlu'ndan Yazıcı'ya destek: Yanlıştan dönülsün

Geçtiğimiz gün yayımlanan KHK ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi İbrahim Yazıcı görevinden ihraç edilmişti. Konuyla ilgili Kocaoğlu'ndan destek geldi

İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi İbrahim Yazıcı geçtiğimiz günlerde yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edilmişti. Yazıcı'ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan destek geldi. Yazıcı ile makamında bir araya gelen Kocaoğlu, Yazıcı'nın Türkiye'nin sayılı orkestra şeflerinden birisi olduğunu hatırlattı. Yazıcı'nın ülkemize itibar kazandıran önemli bir sanatçı olduğunu da belirten Kocaoğlu, yanlıştan biran önce dönülmesini temenni etti.

Bıçak kemiğe dayandı

Yazıcı'nın aynı zamanda danışmanı olduğunu da hatırlatan Kocaoğlu, yaşamı boyuncu terör örgütleriyle hiç ilgili olmamış insanların, siyasi görüşleri nedeniyle cezalandırmanın devlet yönetimine aykırı bir durum olduğunu söyledi. Bu yapılanın bir mantığının olmadığını belirten Kocaoğlu, bıçak artık kemiğe dayandı dedi.Yazıcı'ya her konuda destek olacaklarını belirten Kocaoğlu, Yazıcı'nın bir suç tespitinin olmadığını ve bu yüzden de özel konserler vermesinin engelinin olmadığını belirtti.Ünlü şef İbrahim Yazıcı ise duyarlı yaklaşımından dolayı Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ederek, “Bir hata yapıldığını biliyorum ve o yüzden içim çok rahat” dedi.