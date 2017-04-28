Başkan Kocaoğlu: Yüzde 3'lük büyüme yerinde saymaktır

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gerçekleşen yüzde 3'lük büyümenin yerinde saymak olduğunu söyledi.



İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 69. kez toplandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda Türkiye ekonomisinin mevcut durumu konuşuldu.



Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ülkedeki ekonomik sıkıntının nedeninin uygulanan dış politika olduğunu söyledi. 2014 yılından beri Türkiye'nin seçimlerle, darbe girişimi ve siyasi krizlerle uğraştığını belirten Kocaoğlu, Atatürk'ün dış politikasından sapmanın bedelini ödediğimizi söyledi.



Kocaoğlu şu cümleleri kurdu: “Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca 33 ana medeniyet kuruldu. Buranın insanı hayatını idame ettirebilmek için sabrı ve yardımlaşmayı öğrendi. Bu iki özellik bizi bugüne getirdi, bağımsız devlet olarak günümüze taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyayı yönetmiş imparatorluğun devamıdır. İster istemez bölgedeki ülkelerin birçoğuyla aramızda geçmişten gelen bir soğukluk var. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış dünyada barış’ özdeyişi, bizim dış politikadaki şiarımız oldu. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar dış politikayı bu düstur içinde sürdürerek geldi ve başı komşularıyla hiç belaya girmedi. Körfez Savaşlarının dışında kalmamız bu politikanın sürdürülmesiyle sağlandı. Biz bugün Suriye konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politikasından sapmamızın bedelini ödüyoruz."



Çare birlikten geçiyor

Büyüyen bir üretim yok

Türkiye'nin bulunduğu noktadan kurtulması için herkese görev düştüğünü anlatan Kocaoğlu, iktidar ve muhalefetin tek başlarına bu yükün altından kalkamayacağını söyledi. Bütün partilerin kısır siyaset tartışmalarından kurtulup oturarak doğru bir yöntem araması gerektiğini belirten Kocaoğlu, çarenin birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi.Büyüyen bir üretimen sahip olmadığımızı da söyleyen Kocaoğlu, bir finans ve bir de inşaat sektörü ile yürümeye çalışıldığını söyledi. Sanayi ve tarım sektörünün ise kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirten Kocaoğlu, sadece mal değil, bilginin de üretilmesi gerektiğini söyledi.Üretimde hamle yapmadan büyümenin mümkün olmadığını belirten Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yüzde 3’lük büyüme, yerinde saymak demektir. Bu rakam sadece nüfus artışının karşılığıdır. Tarım Türkiye'nin sarılacağı en büyük ve en ucuz can simidi. Akredite edilmiş laboratuvarlar, ürünlerin belgelenmesi korkunç şekilde Türkiye'nin önünü açar. Ama tek başına kimsenin yapacağı bir şey yok. Partiler arası birlik sağlanmadan bu mümkün olmaz."