Başkan Kocaoğlu yüzde 30 önerdi, sendika reddetti

Metro A.Ş.'ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro için yüzde 25, İZBAN için de yüzde 30 zam teklifi götürdü. Sendika bu teklifleri reddetti.

Ayça Yeriş - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Metro A.Ş'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı ve verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileriyle de görüşen Başkan Kocaoğlu, 450 sendikalı işçiyi ilgilendiren Metro toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin maaşlarına yüzde 25 zam önerisi götürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu teklifin kabul edilmesi durumunda İZBAN için de yüzde 30 teklifini ortağı TCDD'ye ileteceğini söyledi. Ancak sendika kanadından her iki teklife de olumsuz yanıt geldi.

İzmir Metro A.Ş. işçilerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Kocaoğlu, "31 Mart akşamına kadar görevimin başında olacağım. Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. 'Nasılsa ben bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım. Alkışlanıp gitmek için değil, 15 yıldır neyi doğru biliyorsam yine aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesiyle çalışacağım" dedi.

Biz bir aileyiz

Toplu ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının İzmirlileri ve İzmir'e konuk gelenleri olduğu kadar aynı zamanda kendi eş ve çocuklarını, yakınlarını, akrabalarını, komşularını taşıdığını, onları işe, okula, hastaneye yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bir aileyiz. Bu kent ve bu belediye hepimizin. 15 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı yapıyorum. Yaptığım yatırımları bir kenara bırakın. Ama çalışanlarım arasında kimseyi siyasi görüşünden, mezhebinden, nereden gelip nereye gittiğinden ötürü ayırmadığımı, onlara aynı nazardan baktığımı herkes iyi bilir. Böyle bakmaya da devam edeceğim. Türkiye'de ilk defa 6500 taşeron işçiyi bir günde kadroya ben aldım. Bundan dolayı 'icat çıkartıyor' diye başıma gelmeyen kalmadı. 15 yıldır icat çıkartmaya devam ediyorum. 3 ay daha devam edeceğim. 88 gün kalmış. Hep emekten, işçiden, köylüden, ezilenden yana tavır aldım. Yaşamım boyunca da almaya devam edeceğim. Her şeyimi sorgulayabilirler ama kimse benim emeğe, ezilene, insana bakışımı sorgulama hak ve hukukuna sahip değil. 71 yıllık yaşamımda bunu ispat etmiş bir kardeşinizim. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Para vardır, yoktur. Para verilebilir, verilemez. Hesap tutar, tutmaz ama önemli olan kötü gün dostluğu. Önemli olan dostluk. Önemli olan belediye başkanının ne yapacağını, ne yapmayacağını 27 bin kişilik Büyükşehir Belediye ailesinin bilmesidir. Başkanın net olması, açık olması önemlidir. Vereceğini verirsin, veremeyeceğini nasıl vereceksin?"

İzmirlilerin parasını kullanıyorum

Başkan Kocaoğlu, 1 Ekim tarihi itibariyle yaptığı basın toplantısı ile 2019 yerel seçimleri için Büyükşehir belediye başkanlığına aday olmama kararını duyurduğunu ancak 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olacağının altını çizerek şunları söyledi: "15 yıl belediye başkanlığı yaptım ve bu süre yeterli. Şimdi bayrağı bir arkadaşa devredip hizmetleri daha da ileriye taşımasını istiyorum. 15 yıldır neyi doğru biliyorsam, son güne kadar aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesi ile çalışmaya devam edeceğim. Sendika'nın İzmir Şube yönetimiyle bir önceki toplu sözleşme döneminde bir araya geldik. Toplu sözleşmeyi imzalayamadılar. Bunun böyle olacağını da zaten söylemiştim. Nitekim Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay'la birlikte imzaladık. 70 yıllık Demiryol -İş Sendikası bu kadar yıl içinde sadece bir kere greve gitmiş. Son iki yıl içinde de İzmir'de iki defa grev yapıyor. Aynı sendikanın başka yerlerde toplu sözleşmeleri var. Biliyoruz. Oradaki rakamların bizim verdiğimiz rakamla uzaktan yakından alakası yok. Bu ayrı bir oyun. Eğer ben popülist davransam 'bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek nasılsa' derdim. Ama bu doğru değil. 15 sene boyunca İzmirliler'in 3 defa güvenerek oy verdiği, kentin şehremini olarak benim yapacağım bir iş değil bu. Yapmamam da gerekir. İzmirlilerin parasını kullanıyorum ve 27 bin kişilik koca bir gemiyi su almadan yürütmek zorundayım."

Farklı senaryolar var

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun salondan çıkmasının ardından işçilerle toplanarak yüzde 25'lik zam önerisini değerlendirdi ve teklifi reddetti. Metro'da anlaşma sağlanması durumunda İZBAN için de yüzde 30'luk zam teklifini ortağı TCDD yönetimine ileteceğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ancak bunu da yapamadık. Maalesef bir dayatma ile karşı karşıyayız. Türkiye gerçeklerine göre verilebilecek en iyi rakamları önermemize rağmen ısrarla olumsuz cevap alıyoruz. Grev haktır ama işverenin verebileceği en iyi orandaki zamma karşılık vatandaşları mağdur etmek, onların toplu ulaşım hakkını ellerinden almak ve bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize toplu ulaşım hizmeti konusunda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu dayatmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben İzmir ve İzmirliler için mücadele ediyorum. Bu süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum" şeklinde konuştu.