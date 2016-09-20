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    • Başkan Kocaoğlu’na anlamlı ziyaret

    Gaziler Haftası dolayısıyla, İzmir’de faaliyet gösteren gazi ve şehit aileleri derneklerinin temsilcilerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Gaziler bizim baş tacımız” dedi

    20 Eylül 2016 Salı 14:02
    Başkan Kocaoğlu’na anlamlı ziyaret
    İzmir’de faaliyet gösteren gazi ve şehit aileleri derneklerinin temsilcileri, Gaziler Haftası dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Harp Malülleri Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi temsilcileri hazır bulundu. Dernek temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Gaziler bizim baş tacımız. Gaziler Haftasını hep birlikte yaad ediyoruz” dedi. Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve yer altı zenginlikleri nedeniyle güçl& uuml; devletlerin ilgisini çektiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Maalesef her geçen gün gazi ve şehit sayımız artıyor. Millet olarak bunun kederini hep birlikte yaşıyoruz ama öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ve etrafımız öyle karışık ki, mücadele etmeden, dik durmadan, devleti ve milleti korumak mümkün değil. Ülkemizin doğası, toprağı, insanı her şeyi çok güzel ama bu güzelliklerin de bazı dezavantajları var. PKK terörü de, Suriye meselesi de etrafımızdan kaynaklanıyor ve ülkemizde huzursuzluk yaratıyor. Gidecek başka yerimiz yok. Bu sıkıntıları ne kadar az yarayla atlatırsak o kadar iyi olur. Bugünler de geçecek” diye konuştu.

     
    Şükran borçluyuz

    Dernek temsilcileri ise, “Bizi unutmayarak davet etmenizden onur duyduk. Bu ülkede, ailesinde şehit ve gazi olmayan kimse yoktur. Sözkonusu vatan olunca, bu ülkenin insanları canını vermeye hazırdır. Göreve geldiğinizden bu yana, sizin de gaziler ile şehit ailelerine olan sıcak ilginiz, şefkatiniz, bizlere sahip çıkmanız bizi çok mutlu ediyor. Çam sakızı çoban armağanı, her bayramda yerel yönetim olarak yaptığınız yardımlar, özellikle kart sistemine geçilmesi çok makbule geçti. Başka kentlerde gaziler ulaşım sıkıntısı çekerken, İzmir’de sizin sayenizde sorunsuz seyahat ediyor. Size şükran borçluyuz” dediler.

     


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