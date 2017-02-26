Başkan mutfakta

Bornova Belediyesi’nin hizmete açtığı Mutfak Atölyesi’nde aşcılık ve pastacılık kurslarına katılanlar birbirinden özel tarifler öğreniyor

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, bir yandan meslek edindirme kurslarıyla aşçı ve pasta ustaları yetiştirirken bir yandan da hobi olarak yemek pişirmeyi öğrenmek ve kendini bu alanda yetiştirmek isteyenler için çok özel kurslar düzenliyor. Bu kapsamda Evka-3’teki Mutfak Atölyesi’nde aşçılık ve pastacılık kursu başladı. 8 hafta sürecek kursa katılanlar uzman aşçılardan yemek yapmanın ve sunumun inceliklerini öğreniyor. Aşçılık kursuna katılanlar, mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri aldıktan sonra salata ve sos yapımı ile ilk yemeklerini de hazırladı. Kursiyerler 8 haftalık sürenin sonunda, sıcak ve soğuk salatalardan, farklı makarna çeşitlerine, pizzadan, tavuk, et ve balık yemeklerine pek çok özel tarifi öğrenmiş olacak. Pastacılık kursuna katılanlar da tatlı kurabiye, kek, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve pasta yapımı, butik kurabiye yapımını öğrenecek.

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