Başkan Olgun Atila  aile hekimlerini dinledi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ortak akıl buluşmaları kapsamında aile hekimleri ile biraraya geldi. Kahvaltıda buluşan hekimler hem Bornova Belediyesi'nin sağlık alanında yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirildi hem de hizmet verdikleri bölgelerdeki ihtiyaçları anlatma fırsatı buldu. Aile hekimleri, Başkan Atila ve ekibine merkezlerin fiziki bakımına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti

Toplantıda Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri ile ilgili bilgi verildi. Bornova Belediyesi'nin 3 yılda hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin de anlatıldığı toplantıda aile hekimleri hizmet verdikleri bölgelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. Tek tek söz alarak konuşan hekimler, daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için önerilerini de dile getirme fırsatı buldu.



Aile hekimleri, Başkan Atila'ya hizmet verdikleri merkezlerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Türk Tabibleri Birliği Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel, aile hekimlerinin biraraya getirildiği toplantının düzenlenmesi nedeniyle Bornova Belediye Başkan Olgun Atila'ya teşekkür ederek çiçek verdi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ortak akıl buluşmalarını farklı kesimlerle yaptıklarını ve çok yararlandıklarını belirterek, 'Aile hekimleri olarak Bornova'nın farklı noktalarında önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Sizler vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verirken vatandaşlarımızın başka problemlerine de şahitlik ediyorsunuz. 45 mahallemizin her birinin ayrı sorunları var. Çok iyi durumda olan mahallelerimizin yanısıra dezavantajlı durumda olan mahallelerimiz de var. Belediyemizin verdiği hizmetlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine anlatılması ve haberdar edilmesi noktasında aile hekimlerimizle yapacağımız işbirliğinin çok faydalı olacağına inanıyorum' dedi.





