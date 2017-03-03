Başkan Pekdaş, ev gezilerini haftada ikiye çıkardı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, geçtiğimiz yıl başlattığı çat kapı ev ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Daha önce haftada bir gün bir eve konuk olan Başkan Pekdaş, daha çok Konaklıya ulaşmak adına ziyaretlerini haftada iki güne çıkardı

Halka dönük hizmet anlayışını kendine ilke edinen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yoğun çalışma temposundan arta kalan zamanlarda yaptığı çat kapı ev ziyaretlerini ara vermeksizin sürdürüyor. İlk ziyaretini Lale Mahallesi'nde yaşayan Umulu Ailesi'ne yapan Başkan Pekdaş'a Mahalle Muhtarı Sumru Benligöl ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticileri eşlik etti.



Park alanını cep telefonundan gösterdi



Ev sahipleri Şeref ve Melek Umulu çifti tarafından karşılanan Başkan Pekdaş, ailenin 3 yaşındaki minik kızları Elif'le de bol bol sohbet etti. Minik Elif'in mahallelerinde özgürce oynayacakları bir park olmamasından yakınması üzerine Başkan Pekdaş, yapım hazırlığına kısa sürede başlayacakları yeni parkın bulunduğu alanı cep telefonundan ulaştığı haritalar üzerinden gösterdi. Yeşil alan sorununun temelinin yıllar önce hazırlanan imar planlarının uygulamaya geçmemesi olduğunu belirtti. Pekdaş, 'Maalesef Gürçeşme'ye imara uygun yapılaşma yok, ruhsat yok, yeşil alan yapacak yer yok. Yeşil alan olarak görünen yerde bina var. 25 yıldır plan var ama bu plana uyulmamış. Burada kot farkını dikkate alarak yeni planlar çizmek lazım. Yeşildere'den buraya doğru İZBAN'ı da dikkate alacak şekilde yeni plan yapmak gerekir' dedi.



Hayırlı işler diledi



Ziyarette Gürçeşme'de yapacakları yatırımları da anlatan Başkan Pekdaş, Kayaspor Kulübü'nün de kullandığı İZBAN hattının hemen yanında kalan top sahasını TCDD'den aldıklarını ve burasını yeni düzenleme yaparak gençlerin kullanımına sunacaklarını söyledi. Keyifli geçen ev ziyareti sonrasında Muhtar Sumru Benligöl ile birlikte esnafı da ziyaret eden Başkan Pekdaş, hayırlı işler diledi. Ev ziyaretlerinin ikincisini Ballıkuyu semtindeki Kesikburun Ailesi'nin evine yaptı. Burada da mahallelinin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Başkan Pekdaş'a diğer ev gezmelerinde olduğu gibi bu ziyaretinde de CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve ilçe kadın kolları yöneticileri eşlik etti. Başkan Pekdaş'ın mahallerine geldiğini duyan mahalle sakini kadınlar komşuları Günnur Kesikburun'un evini doldurdu. Ziyarette Başkan Pekdaş, alt yapı, kentsel dönüşüm gibi konularda bilgilendirmeler yaparken, mahalle sakinleri de yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Sorunları yerinde dinleyen Başkan Pekdaş'a teşekkür eden Ballıkuyulular, daha önce hiçbir başkanının kendilerine gelmediklerine dikkat çekerek, bu ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren sohbet sonunda Pekdaş'ı yolcu eden mahalle sakinleri, kendilerini ağırlamaktan her zaman onur duyacaklarını dile getirdi.