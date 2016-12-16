Başkan Pekdaş, kapı kapı gezip sorunları dinliyor

İzmir’in kalbi Konak’ın seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor

Yoğun çalışma programından arta kalan vakitlerde mahalleleri gezerek, evlere konuk olan Başkan Pekdaş son olarak Gültepe Semti’nde yaşayan Melahat Gürses’i ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Pekdaş’ı ev sahibi Gürses ve 26 Ağustos Mahalle Muhtarı Şerife Gökgör karşıladı. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Gültepeli kadınlar, Başkan Pekdaş’ı bağırlarına bastı. Belediye başkanlarının kadın olmasından duydukları mutluluğu dile getiren mahalleli kadınlar, Başkan Pekdaş’a başarılı çalışmalardan ve sunulan hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Tüm misafirperverliği ile evinde Başkan Pekdaş’ı ve komşularını ağırlayan ev sahibi Melahat Gürses de yapılan ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



SORUNLARI KADINLARDAN DİNLEDİ



Çayların içildiği, kısır ve böreklerin yenildiği ziyarette Gültepeli kadınlar anlattı, Başkan Pekdaş dinledi. Keyifli geçen sohbette talep ve istekler aktarıldı, mahallenin sorunları konuşuldu. Başkan Pekdaş, Gültepe’nin kanayan yarası plansız yapılaşmadan, çalışmalarda sona gelinen yeni imar planlarına kadar birçok konuda bilgilendirmede bulundu. Vaktin su gibi akıp gittiği sohbet sonunda Başkan Pekdaş, insanın insana iyi geldiğini dile getirerek, “Bu ziyaretlerimizle sorunları dost sohbetlerinde öğrenelim, birlikte çözüm üretelim istedik” dedi. Gültepe’ye yapılacak yeni yatırımlar hakkında bilgi de veren Başkan Pekdaş, inşa edecekleri kapalı pazaryeri ve spor kompleksinin temelini yeni yılda atacaklarını söyledi. Başkan Pekdaş, evin minik üyesi Bilal’i de kucağına alarak sevmeyi ihmal etmedi.