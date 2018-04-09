Başkan Pekdaş muhtarlara 4 yılını anlattı

Görev süresinin dört yılını geride bırakan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ‘yol arkadaşlarım’ dediği mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 2 bin 500 yıldır kent yaşamının aralıksız sürdüğü, İzmir’in kalbi Konak’ta yerel yönetici olmanın onurunu yaşadığını belirten Pekdaş, tarihten gelen huzur ve mutluluğu devam ettirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi

Dört yıl boyunca Konak için birlikte çalıştığı muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekdaş, yapılan ve yapımına başlanan projeleri anlattı. Söze kenti korumanın önemiyle başlayan Pekdaş, Konak’ta 3 binden fazla tescilli yapının olduğunu ancak merkezi iktidarın yeteri kadar fon ayırmamasından ötürü eskimiş ve yıkılması gereken yerler olarak görülmeye başlandığını savundu.



VALİLİKTEN PARAMIZI İSTİYORUZ



Pekdaş, Valiliğin toplanan emlak vergileriyle kente yatırım yapması gerektiğini belirterek, “Toplanan emlak vergileri Valilik fonuna ve bazı kurumlara aktarılıyor. Konak olarak Valilik fonuna 4 yılda 26 milyon lira para aktardık. O fondan 4 yılda biz 2 milyon 800 bin lira para aldık. Oysa bu paranın tümü hemşehrilerimizin parası. Bu paranın tescilli yapıların restorasyonu için bize dönmesi lazım. Kendi paramızı, hemşehrilerimizin paramızı istiyoruz” dedi.



“Kente nitelikli dokunuşlar yapmadıktan, tarihi, yıkık yapılara restorasyon yapmadıktan sonra, kenti ne kadar temizlerseniz temizleyin yıkık görüntü kirli hissi verir” şeklinde dile getiren Pekdaş, kentin değerlerini anlayan hükümetlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Pekdaş, “Bu kentin derli toplu olmasını, bütün Türkiye’den ilgiyle izlenen bu kentin enerjisini yükseltmekle yükümlüyüz ve bunu hep birlikte yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Kent için neler yaptıklarını sıralarken Kent Tarihi Birimi’nin İzmirliye kenti daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlediği kent turlarından da bahsetti.



DEZAVANTAJLI BÖLGELERE HİZMET ATAĞI



24 kilometre kare alanla İzmir’in en küçük alanına sahip olan Konak’ta 130 okul olduğunu kaydeden Pekdaş, İzmir’in tarihi okullarının da sınırları içinde olduğunu söyledi. Buna rağmen 30 ilçe arasında okul başarısında son sıralarda yer aldıklarını sözlerine ekleyen Pekdaş, bunun nedeni olarak dezavantajlı pek çok bölgenin Konak sınırları içinde olmasını gösterdi. Bu bölgelerin kalkınması ve kentin nimetlerinden yararlanması için hep birlikte çalışmak zorunda olduklarını belirtti. Tepecik, Halkapınar ve Gürçeşme’nin yer aldığı bölgelerin ihmal edilen bölgeler olduğunu itiraf eden Başkan Pekdaş, o bölgeleri kalkındırmadan kentin huzurunun, bütünlüğünün olmasının mümkün olmadığını söyledi. Pekdaş, Yenişehir’de yapılması planlan yeni belediye hizmet binasının o bölgeye canlılık getireceğini de belirtti. Pekdaş, bu bölgelerde okulların bakımını yaptıklarını, spor merkezlerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını; 22 olan merkez sayısının 46’ya çıkarttıklarını vurguladı.



YENİ YATIRIMLAR KAPIDA



Konak’ta boş arsa üretme imkanı olmadığını bu yüzden arsa yoksunu bir belediye olduklarını belirten Pekdaş, “Biz kentimizin değerlerine bakıp, solup aldığımız yeri hep birlikte kalkındırmak, yenilemek ve yeni fonsiyonlarıyla kullanılabilir hale getirmek ve kenti canlandırmak zorundayız” dedi. Gültepe’de spor tesisinin temelinin atıldığını, Toros’ta yapılacak olan sosyal tesisin de 12 Nisan’da temelinin atılacağını belirten Pekdaş, burada 10 bin metrekarenin üzerinde bir sosyal vadi yaratmak istediklerini söyledi. Jandarma’dan alınan Yağhaneler’deki arazinin kamulaştırmaların devam ettiği bilgisini de veren Pekdaş, kısa süre sonra Yağhanelerde 15 bin metrekareye yakın bir sosyal vadi inşaa edeceklerini belirtti. Pazaryeri yapılacak Kadriye Mahallesi’ndeki alanda kamulaştırmanın bittiğini ve yakında inşasına başlayacaklarını müjdeleyen Pekdaş, yapımı biten Aziziye Semt Merkezi’nin de kısa süre sonra hizmete gireceğini söyledi. Konak’ta mahallelerin içlerine nüfuz ederek, en derin noktaya kadar hizmet götürdüklerini kaydeden Pekdaş, “Bu hizmetlerin devamı için karşılıklı olarak birbirimizi iyi anlamamız gerekiyor. Hepinizle neyin olup olmayacağı konusunda konuşuyoruz. Bana dört yıllık süreçte verdiğiniz destek için teşekkür ederim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Pekdaş ve muhtarlar Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.