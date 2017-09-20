Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği üyelerini ağırlayan Başkan Pekdaş, 'Önceliğimiz çocuklar. Belediyeye değil, onların geleceğine yatırım yapıyoruz' dedi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜRFAD) İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Türkiye genelinde 20 binin üzerinde üyeye sahip olan derneğin İzmir Şube Başkanı Şaban Acarbay, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Acarbay, 'Bugün İzmir'de 50 bin gence eğiten bir müessesenin yöneticileri olarak sizi ziyaret ediyoruz. Spor adına çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Amatör kulüplerimize sunduğunuz maddi ve manevi desteğinizi izliyoruz ve sizi takdir ediyoruz. Kazandırdığınız ve kazandıracağınız spor tesisleri için, gençlerimize verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyoruz' dedi.



Konak Belediyesi'nin 'Taçsız Kral' Metin Oktay anısına geçtiğimiz yıl Hatay'da açtığı Metin Oktay Parkı ve park içine dikilen Metin Oktay heykeli için de Başkan Pekdaş'a teşekkür eden Acarbay, Metin Oktay'ın TÜRFAD'ın kurucuları arasında olduğunu belirterek, 'Metin Oktay Türkiye'nin ve İzmir'in bir markası. Sizi bu önemli isme sahip çıktığınız için, futbola ve kadın futboluna destek verdiğiniz için ayrıca kutlarım' dedi.



Sporla ilgilenmeliler



Sohbet havasında geçen ziyarette dernek üyelerine Konak Belediyesi olarak spor alanında yaptıkları hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Pekdaş, çocukların spor yaparak büyümeleri için çalıştıklarını söyledi. Pekdaş, 'Çocuklarımız bizim geleceğimiz, ne yapıyorsak onlar için yapıyoruz. Gençlerimizin sporla ilgilenmesini çok doğru buluyorum. Ekip çalışmalarına yatkın olurlar, koordineli çalışmayı ve disipline olmayı öğreniyorlar. Bütün çocukların bir şekilde sporla ilgilenmesinin yolunu bulmak lazım' dedi.

Açtıkları yaz spor okullarının yanı sıra faaliyete geçen spor merkezlerinde yıl içinde hem kadınların hem de çocukların kurs gördüğünü kaydeden Başkan Pekdaş, Konak sırları içinde boş arazi sıkıntısı yaşadıklarını ama buna rağmen arsa üreterek yeni tesisler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kısa süre önce yapımı biten Halkapınar'daki halı sahanın Ekim ayı gibi hizmete gireceğini dile getiren Pekdaş, Gültepe'de temelini atacakları spor tesisinin de bölgenin ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

