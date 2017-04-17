Başkan Pekdaş tüm sporculara madalya taktı

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları' sona erdi. Zorlu müsabakalar sonunda dereceye giren minik sporcular kupa alırken, tüm katılımcılara günün anısına madalya verildi

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, tüm sporcuları kutlayarak 'Bu ülkenin sizin gibi başarılı gençlere ihtiyacı var' dedi.

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları' görkemli bir törenle son buldu. Geçtiğimiz hafta ilk etabı gerçekleşen müsabakaların ikinci etabının final yarışmaları Konak Belediyesi Toros Spor Tesisleri'nde yapıldı. Şampiyonaya 18 okuldan toplam 360 minik sporcu katıldı. 7-8 ve 9-10 yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda öğrenciler özel hazırlanan parkurda büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Pistte ter döken miniklere aileleri yalnız bırakmadı. Anne ve babalar çocuklarına saha kenarından destek oldu.





Atamıza borcumuz var



Şampiyonanın yapıldığı Toros Spor Tesisi'nde düzenlenen ödül töreninde ev sahibi olarak konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, minik sporcuları kutlayarak, başarılar diledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın tek çocuk bayramı olduğunu kaydederek, 'Sağlıklı bir vücut için öncelikle spor yapmak önemli. Sağlıklı ve sporla disipline olmanızı istiyoruz. Bizim Büyük Atatürk'e borcumuz var. Bu Cumhuriyet'i yaşatma sözümüz var. Bu sözü hep birlikte yerine getirme kararlılığındayız. Sizlerin, öğretmenlerin çabalarını kutluyorum ve bu çabaları çok değerli buluyoruz. Bu çabalar Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacaktır. Sizin başarılarınız için elimizden gelen gayreti vermeye hazırız' dedi.



Bayramı doyasıya yaşadılar



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu da çocukları kutlayarak aklı hür, fikri hür nesiller olarak Cumhuriyeti ilelebet payidar yaşatacaklarına inandığını, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine taşımak içinde gençlerin kültürle, sporla ve sanatla yetişmesi gerektiğini söyleyerek Başkan Pekdaş'a destekleri için teşekkür etti. Kulüplerin temsilcileri de Başkan Pekdaş'a günün anısına kulüplerinin formasını hediye etti. Konuşmaların ardından konuklar takımların sporcularına madalyalarını ve kupalarını armağan etti.