Başkan Piriştina DİSK'e nazar boncuğu verdi

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret ederek nazar boncuğu hediye etti. Arka arkaya gelen zamlara ve hükümetin savaş politikalarına karşı eylem planı için toplanan sendika temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Piriştina, 'Bizi çok kolay günler beklemediğini biliyoruz. Bu mücadelede bizlere düşen neyse yapmaya hazırız' sözleriyle örgütlü mücadeleye destek verdi

50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'ya boncuklarla işli nazar boncuğu hediye etti.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina görüşmenin ardından hükümetin zam ve savaş politikaları üzerine geliştirilecek çalışmalar için biraraya gelen sendika temsilcilerinin toplantısına da katıldı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 50. Kuruluş yılını kutlayan DİSK'i ilk ziyaret eden Belediye Başkanı olduğu için Başkan Piriştina'ya teşekkür etti.

Sendika temsilcilerine seslenen Başkan Piriştina, DİSK'in 50 yılda ve bundan sonraki yıllarda öneminin daha da ortaya çıkacağına olan inancını belirtirken, 'DİSK'in ülkenin bu gidişatında, ülkeyi karanlığa götürdüğüne inandığımız, çocukların geleceği ile ilgili endişelendiğimiz konularda dik durabilen, örgütlü mücadele edebilen bir kurumdur. Bizi çok kolay günler beklemediğinin bilincindeyiz. Buna hazırız, çokta inançlıyız. Böyle örgütlü güçlü olursak başarırız. Bu mücadelede bizlere de düşen ne varsa yapmaya hazırız' diye konuştu.



Kadın sendikacıların teşekkürü



Görüşmenin ardından sendika temsilcisi kadınlar, vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın adını İzmir'de bir kadın danışma merkezine veren yerel yönetici olan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya çiçek verdi.

Bedensel ve ruhsal şiddete uğrayan kadınların elinden tutan, hukuki ve psikolojik her türlü desteği veren Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'ni işlevi nedeniyle en kısa sürede kapatma dileğiyle açtıklarını, ancak ülkemizde devam eden kadına şiddet vakaları nedeniyle her geçen gün kent geneline hizmet verir hale geldiğini söyleyen Başkan Piriştina, 'İnşallah kadınlar şiddet görmez, biz de bu tesisi en kısa zamanda kapatır, Özgecan Aslan ismini değiştirmeden kreş veya sosyal tesis olarak kullanırız' dedi.