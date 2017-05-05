Başkan Piriştina işçilerle film izledi

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleşen 12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Buca gösterimleri başladı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Üçyüzbir'i belediye işçileri ile birlikte izledi

Piriştina, İşçi Filmleri Festivali'ni alın teri dökenlerin, işin, emeğin merkezinde başlatmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 'Umuyorum hiçbir baskıya boyun eğmeyen bir gelecek inşa ederiz' dedi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleşen 12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Buca gösterimleri başladı. İlk film gösterimi Buca Belediyesi Tınaztepe şantiye alanında yapıldı.

Şantiye sahasında toplanan yüzlerce Buca Belediyesi işçisi,13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma maden katliamını anlatan 'Üçyüzbir' adlı kısa filmi Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile birlikte izledi.



61 film gösterilecek



İşçilerin yaşadığı acı kaybı anlatan filmi çalışma arkadaşları ile birlikte izleyen Başkan Piriştina, 'Bizler aslında emek verenleri 365 gün hatırlıyor, verilen bu emeklerin unutulmaması için toplu olarak mücadele veriyoruz. Ama böyle özel günlerde yeni ve ilk olan bir şeyler yapalım, film gösterimini de işin, emeğin merkezinde yapalım dedik. Umuyorum hiçbir baskıya boyun eğmeyen bir gelecek inşa ederiz' diye konuştu.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan 15 farklı ülkeden toplam 61 filmin gösterileceği Festival, 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Festivalin Buca ayağı Buca Belediyesi'nin 4 ayrı merkezinde toplam 17 film ile gerçekleştirilecek.

