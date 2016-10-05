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    • Başkan Piriştina miniklere hediyeler dağıttı

    Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Dünya Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında Buca'nın dört bir yanından gelen minik Bucalı çocuklarla bir araya geldi

    05 Ekim 2016 Çarşamba 14:09
    Başkan Piriştina miniklere hediyeler dağıttı
    Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Başkan Amca'larıyla görüşme fırsatı yakalayan minik öğrenciler, Başkan Piriştina'nın sürpriz hediyeleriyle keyifli bir gün geçirdi.

    Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, çok önemli, önemli olduğu kadar da ağır misafirleri ağırladı. Dünya Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında Buca'nın dört bir yanından gelen 40 minik öğrenci 'Başkan Amca'ları ile tanışmak için Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni doldurdu. Minikler Başkan Piriştina'yı coşkuyla karşılandı.

    Minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Piriştina, çocuklara eğitimden ve okumaktan vazgeçmeyin tavsiyesinde bulundu. Çocuklara Bucacım logolu okul çantaları da hediye eden Başkan Levent Piriştina, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
    Çocuklar kendilerine ayrılmış bu günde gönüllerince eğlenirken, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin eşsiz lezzetler sunan mutfağında hazırlanan yemeklerini hep birlikte yiyip, kendilerine ayrılan günü kutladı.


    Anahtar Kelimeler: Buca, Belediye, Başkanı, Levent, Piriştina

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