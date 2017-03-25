Başkan Piriştina'ya ücretsiz çay teşekkürü

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Yaşlılar Haftası'nda Buca tarihinin canlı temsilcileri ile bir araya geldi

Buca'nın geçmişten bugüne kadar gelişimine şahit olan 65 yaş üzeri vatandaşlar Pembe Köşk'te toplanıp anılarını ve dostluklarını tazeledi. Eski Bucalılar en genç Başkan Levent Piriştina'ya da belediye kafe ve restoranlarında başlatılan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz çay uygulamasından dolayı da teşekkür ettiler. Tarih kokan sohbete ev sahipliği yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'da bu teşekküre, "Buca'nın geleceği için sizlerin geçmişten gelen tecrübe ve bilginize ihtiyacımız var. Yolumuza ve geleceğimize ışık olacağınıza inanıyorum" sözleriyle karşılık verdi. Zihinlerindeki anıları ve ellerindeki Buca tarihine ışık tutan fotoğraflarla derin sohbetlere dalan vatandaşlar Buca'nın genç ve dinamik Başkanı Piriştina'ya da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Buca Belediyesi'nin kafe ve restoranlarında 65 yaş üzeri Bucalılar için başlatılan ücretsiz ve sınırsız çay ikramı projesiyle masaları şenlenen tarihi çınarlara seslenen Başkan Piriştina, "Buca'nın tarihine tanıklık etmiş, sevinci, hüznü yaşamış büyüklerimizle mesaimizi arttırmak için böyle bir kampanya yaptık. Fikirlerinizden yararlanmak için ufak bir bahane yarattık. Buca'nın geçmişini bilenlerle geleceğini konuşmak istiyor ve tüm büyüklerimizi Belediye tesislerine bekliyoruz" diye konuştu. Buca'nın büyüklerine, derin ve keyifli sohbetlere sahne olan çay partisinin ardından Nutuk kitabı hediye edildi. Buca'nın yıllanmış değerleri, aile büyüklerinin 1926 yılında Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önünde çektirdiği fotoğrafı canlandırıp, aynı yerde hep birlikte fotoğraf çektirdi.



