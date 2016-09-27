Günaltay Mahallesi çalışma grubu tarafından düzenlenen mahalle sakinlerinin katıldığı kahvaltıya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda vatandaşlara tek tek söz veren ve sorunlarını dinleyen Başkan Selvitopu, soruları yanıtladı ve çözüm konusunda açıklamalarda bulundu. Selvitopu ayrıca, mahalle sakinlerine göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Daha çağdaş bir Karabağlar



Başkan Selvitopu, Karabağlar'ı gelişen, dönüşen çağdaş bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ve ilçenin de konum itibariyle değişime müsait, dinamik bir yapısı olduğunu söyledi. Yeni Hal Yasası'na göre 2017 sonuna kadar sokaklarda açılan pazarların da kalkması gerektiğini hatırlatan Selvitopu, Günaltay Mahallesi sakinlerine pazaryeri müjdesi verdi ve bu mahalleye yakın mesafedeki Kibar Mahallesi pazaryerinin de ihalesinin bittiğini, çok yakında temelinin atılacağını söyledi. Selvitopu kentsel dönüşüm konusuna da değinerek şunları söyledi: Karabağlar'da düzgün, sağlıklı ve güvenli bir kent dokusu yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için imar planlarını yeniledik. Bu çalışmaların sonunda zaten birçok sorun kendi kendine yok olacak. Ama bunlar zaman alan şeyler. Çünkü tüm mahallelerin planlamasını yapıyoruz. Bunları yaparken de kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Karabağlar iyi yolda. Karabağlar değişecek, dönüşecek bundan kimsenin kuşkusu olmasın.



Bu mekanlar halka hizmet mekanlarıdır



Karabağlar'ı yönetirken temel felsefelerinin topluma, halka hizmet olduğunu ifade eden Başkan Selvitopu sözlerini şöyle tamamladı: İşimizi ne kadar iyi yaparsak manevi yönden de o derece mutlu oluruz. Kendi çıkarlarımız için aday olmadık. Bu makamlar halka ve topluma hizmet makamlarıdır. Kişisel çıkarların, menfaatlerin giderileceği makamlar değildir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışla görev süremizi tamamlayacağız. Ve bu anlayışı Karabağlar'da hakim kılmaya çalışacağız. Temel bakışımız bu.







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