Başkan Selvitopu 'Hayır'lı işler ziyaretinde

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, referandum çalışmalarının yanı sıra ilçede yapılan çalışmaları anlatmak için esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor

Hıfzıssıhha bölgesi, Şehitler ve Metin Oktay mahallelerini gezen Başkan Selvitopu, esnaf ve halka 'Hayır'lı işler diledi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Karabağlar'a hizmetlerinden dolayı da Selvitopu'na teşekkür etti. Ziyaretlerde vatandaşlar ayrıca, taleplerini de Başkan'a iletme fırsatı buldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mahalle sakinleri, mahalle muhtarlar ve belediye meclis üyesinin katıldığı ziyarette, Hıfzıssıhha'da bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bölgede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Bu bir seçim değil



Vatandaş ve esnafla konuşurken referandumun bir seçim olmadığının özellikle altını çizen Selvitopu, 'Bu referandum ülkenin gidişiyle, yönetim şekliyle ilgili bir referandum. 'Hayır' çıktığında sonuç belli. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar görevlerine aynen devam edecek. Ancak 'Evet' çıktığında ise insanların nasıl bir yönetim şekliyle karşılaşacakları belli değil' diye konuştu.

Bu ülkenin zorluklarla baş etmesini her zaman bildiğini de hatırlatan Selvitopu, 'Bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız' mesajı verdi. 16 Nisan'ın Hayır'lara vesile olmasını da dileyen Selvitopu, 'Evet diyenlere de sahip çıkacağız, onlar da bizim insanlarımız. Onlar adına biz Hayır'a sahip çıkmak durumundayız. Sonuçta bu ülke hepimizin. Umarız 16 Nisan Hayır'lara vesile olur. Hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşarız' dileğinde bulundu.





