Başkan Selvitopu KARBEM'de velilerle buluştu

Karabağlar Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin kaliteli ve ücretsiz eğitim alması için kurulan Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nde(KARBEM) 8. sınıflara yönelik veli toplantısı düzenlendi. TEOG sınavına hazırlanan öğrenci velilerinin katıldığı toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’da katılarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi

Yeşil Ev’de düzenlenen toplantıda KARBEM yetkilileri velilere TEOG sınav sistemi, sınav takvimi programı ve çocukların durumuyla ilgili bilgilendirme yaparken, tercih döneminde hata yapılmaması için mutlaka KARBEM’deki eğitmenlere gelinmesi çağrısı yaptı. Eğitmenlerin sunumunun ardından konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldikleri günden bu yana KARBEM’e her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirterek, “Burada okuyan çocuklar bizim çocuklarımız ne kadar donanımlı yetiştirirsek bu ülkeye o derece faydalı olurlar" diye konuştu. Eğitim desteğinin KARBEM’in yanı sıra ilçede bulunan okullara da yapıldığını belirten Başkan Selvitopu, Karabağlar’da girilmedik okul kalmadığını, okullarda her türlü bakım, tamirat, boya ve badana yapıldığının altını çizdi ve bundan sonra da çalışmaların devam edeceğini, çocukların ne kadar iyi eğitim alabilirlerse o derece motive olacaklarını söyledi. Karabağlar Belediyesi olarak kaynakları doğru değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, ilçede eksikleri bildiklerini, amaçlarının ileride insanlar sokağa çıktıklarında güler yüzlü olacakları bir ilçe yapmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Seçimde sonra kendisine oy veren veya vermeyenin de bizim insanımız olduğunu ifade eden Selvitopu, “Farklı düşüncelerin olması bizi motive eder. Herkesin başımızın üzerimde yeri var. Böyle çalışıyoruz böyle bakıyoruz, herkese eşit mesafedeyiz" dedi.





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