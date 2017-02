Başkan Selvitopu örnek oldu tüm organlarını bağışladı

Halkı organ bağışına davet eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, organ bağışı ile ilgili bir etkinlikte tüm organlarını bağışladı. Selvitopu, 'Her yıl yaklaşık 44 bin insanımızın organ bağışına ihtiyacı var. Ve her yıl bu sayı 8000 artıyor. Yaşam güzel ama, yaşam bittikten sonra da yaşayanlara hayat olmak, ona can vermek çok daha güzel. Herkesi bağış yapmaya çağırıyorum' dedi

Karabağlar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Müftülüğü'nün işbirliği ile düzenlenen 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' semineri Bozyaka Nikah Salonu'nda yapıldı. Seminere Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü temsilcileri, muhtarlar, kent konseyi başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İzmir bağış birincisi



Seminere konuşmacı olarak katılan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Turan Eldemir ve İl Müftülüğü'nden Uzman Vaiz Dr.Serpil Başar, organ bağışının tıbbi ve dini öneminden söz etti. Ülkemizde en çok organ bağışı yapan şehrin İzmir olduğu belirten Eldemir, 'Organ bağışı, ayrıca zamana karşı yapılan bir yarış, toplam 8-10 saat içerisinde Ankara organ nakli merkezinden doku uyumları en yakın hasta bulunarak nakil gerçekleşiyor' diye konuştu.



Çağrıda bulundu



Organ bağışına dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, organ bağışı yaparak bir insanın hayatını kurtarmanın önemine değindi. Toplum olarak bu konuda duyarlı olunması gerektiğini hatırlatan Selvitopu, 'Allah herkese uzun ömür versin. Bir insan hayatını kaybettikten sonra o organların hiçbir önemi yok. Bir insan hayatını kurtardığınızda bir o kadar anlamlı olacağını düşünüyorum. Bugün organ bağışı yaptım. Yaptığımdan dolayı da çok mutluyum. Her yıl yaklaşık 44 bin insanımızın organ bağışına ihtiyacı var. Ve her yıl bu sayı 8000 artıyor. Yaşam güzel ama yaşam bittikten sonrada yaşayanlara hayat olmak ona can vermek çok daha güzel. Herkesi bağış yapmaya çağırıyorum' dedi.



Organ Bağışı nedir?



Bir kişinin tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının bir kısmının veya tamamının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına, kendi iradesi ile izin vermesi ve bunu belgelendirmesi.

Hangi organ ve dokuların nakli yapılabilir?

Nakil yapılan organlar: Böbrek, kalp karaciğer, akciğer, pankreas, deri, incebağırsak

Nakil yapılan dokular: Kemik, kemik iliği, kornea, kalp kapağı