Başkan Selvitopu sokakları temizledi

Karabağlar Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Başkan Selvitopu, meclis üyeleri ve öğrencilerle birlikte sokakları temizledi

Karabağlar Belediyesi Dünya Çevre Günü programı kapsamında Aşık Veysel Parkı ve Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda çevreye karşı duyarlılık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Karabağlar İlçe Örgütü çevre komisyonu üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı ilk etkinlikte, Karabağlar Aşık Veysel Parkı ve çevresindeki sokaklarda temizlik çalışması yapıldı. Başkan Selvitopu başta olmak üzere etkinliğe katılanlar süpürge ve toz kürekleri ile sokak temizliği yaptı.



Başkan'ı görünce şaşırdılar

Dünyayı gözümüz gibi korumalıyız

'İnsan yaşatır. Yarının doğası bugünden yaratılır' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliği vatandaşlar da ilgiyle takip etti. Çevrede yaşayan vatandaşlar, Başkan Selvitopu ve beraberindekileri ellerinde süpürgelerle sokak temizliği yaparken görünce büyük ilgi gösterdiler. Dükkanın önünü süpüren bir vatandaşla karşılaşan Başkan Selvitopu da vatandaşın yanına gidere tebrik etti ve 'Keşke herkes sizin gibi olsa. Sizin gibi vatandaşlarımızı takdir ediyorum' dedi.Çevre etkinliğine, özellikle öğrencilerin katılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve öğrencilere seslenen Başkan Selvitopu, öğrencilerden çevre konusunda duyarlı olmalarını istedi. Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Dünyayı gözümüz gibi korumamız gerekir. Çünkü insanoğlunun yaşayabileceği baka bir ortam başka bir gezegen keşfedilmiş değil. Bunun bilincine varmalıyız. Çevremizi doğayı, doğanın tüm nimetlerini çok iyi korumamız gerekir. Bizim inancımız da, sosyal yaşantımız da kültürümüz de bunu emreder. Özellikle sevgili öğrenciler, çevre konusunda duyarlı olun. Çevrenizi korumaya çalışın. Kentinizi, dünyayı korumaya çalışın.'Karabağlar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Uğur Mumcu Parkı'nda Çevre Günü nedeniyle kurulan stantları da gezen Selvitopu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.