Başkan Şenol'dan Sarnıç'a asfalt sözü

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bugünkü mesaisini Sarnıç'ta yaptı. Sarnıç sokaklarını gezerek, mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Şenol, İZMİRGAZ tarafından Sarnıç Bölgesi'nde yapılan doğalgaz altyapı çalışmaları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdiği hizmetler kapsamında yapılan İZSU yenileme çalışmaları nedeniyle isyan eden halka, asfaltların yenileneceği müjdesini verdi

2009'da Gaziemir Belediyesi'ne bağlanan Sarnıç'ın kaderini değiştiren Gaziemir Belediye Başkanı Başkan Şenol, bugün Sarnıç sokaklarını gezerek, Atatürk, Hürriyet, Menderes ve Fatih mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Sarnıçlı vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dinleyen Başkan Şenol, Bacasız sanayinin merkezi olan Sarnıç'ta doğalgaz altyapı ve İZSU çalışmaları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara asfalt sözü verdi.

Hizmet üssü Sarnıç

Altyapı ihtiyaçları giderilen, üniversite ve sosyal tesisler kazandırdığı beldeye, parklar ve Türkiye'nin en büyük göç anıtıyla kimlik kazandıran Başkan Şenol; "2009 yılında belde belediyelerinin kapatılmasıyla Gaziemir'e bağlanan, bacasız sanayinin merkezi Sarnıç bizim gözbebeğimiz. Göreve geldiğimizde ilk olarak Sarnıç'ı Gaziemir'e bağlayan yolu genişlettik. Yol genişletme çalışmaları sonucu geliş-gidiş hale gelen yola bisiklet yolu ekledik. Avrupa standartlarında yollar yaparak, atık su ve yağmur suyu kanallarını birbirinden ayırdık. Yeni kanallar yaparak su baskınlarının tarihe karışması sağladık. Öte yandan sürekli gelişen sanayi bölgesinde yeni cadde ve sokaklar yaparak, kentin gelişiminin önünü açtık. Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler Şantiyeleri ile Makine İkmal Tesisi'ni Sarnıç'taki kurulan modern tesislere taşıyarak, yeni ve modern tesisler sayesinde çalışmalar hızlı şekilde yürütülürken bölgeye yeni bir çehre kazandırdık" dedi.

'Söz veriyorum'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sarnıç'ta birçok projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Şenol, şu şekilde konuştu: "Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle Sarnıç'ta Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu hizmete açtık. Yakında yeni Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğimiz bölgede doğalgaz altyapı çalışmaları ve İZSU yenileme çalışmaları devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin hizmet sunmak amacıyla yapmış olduğu altyapı çalışmaları nedeniyle mağdur olan Sarnıçlı vatandaşlarımızdan özür diliyor, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların asfaltlanacağına söz veriyorum."