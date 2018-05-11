Başkan Şenol: Yapacak daha çok işimiz var

Görevde geçen 9 yılını değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Fiziki projelerimizle kentimizin gelecek 20 yılını planladık. Hayatlara dokunuş adını verdiğimiz sosyal projelerimizle sosyal belediyecilikte marka olduk. Eğitimden sağlığa kültür sanattan spora kentimize kimlik kazandırdık. Gaziemir’e çağ atlattık, ama yapacak daha çok işimiz var" dedi

Gaziemir Belediye Başkanlığı görevinde 9 yılını geride bırakan Halil İbrahim Şenol, hayata geçirdiği çalışmaları basın mensuplarına anlattı. Başkan Halil İbrahim Şenol’un göreve gelmesinin ardından başlayan sosyal belediyecilik alanında ilklerle ve marka hizmetlerle tanışan Gaziemir Belediyesi, fiziki projelerde de fark yarattı. Nüfusu yılda yaklaşık 10 bin kişi artan Gaziemir’i geleceğe taşıyacak projeler birer birer hayata geçirildi. 9 yılda hayata geçirilen çalışmalarla, kentsel gelişimiyle gözde olan Gaziemir sosyal belediyecilikte de örnek alınan marka kent haline geldi.

Kentin geleceğine yatırım

Kentin gelecek 20-25 yılını planlayarak projeler geliştirdiğinin altını çizen Başkan Halil İbrahim Şenol, “Fiziki projelerimiz, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştirirken kentimizin gelecek 20 yılını düşünüyoruz.250 bin nüfusa hizmet verebilecek kapasiteli İzmir’in en güzel belediye binası bizde. Kentimize hastane, üniversite kazandırdık. Sarnıç’a Avrupa standartlarında yollar yaptık. Sosyal Tesislerimizden, kır düğün salonlarımızdan tüm İzmir yararlanıyor. İzmir’in en güzel spor salonlarından birini Sarnıç’ta yaptık. Gaziemir’in her sokağı son teknoloji araçlarla karış karış temizleniyor. Kentteki yeşil alan oranını, park sayısını ikiye katladık. Her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyor ve halkımıza dağıtıyoruz. 10 dönüm Üç Fidan Parkı ve Üç Fidan Anıtı’nı açılışını yaptık. Yine 10’ar dönümlük Adalet Parkı ile Özgür Gazeteciler Parkı’nı hizmete açacağız. Kentimize 40 kilometreden fazla yağmur suyu kuşaklama kanalı kazandırdık. Ülkeye örnek olacak Sağlık Köyü Projemiz yakında açılıyor ” diye konuştu.



“Kente kimlik kazandırıyoruz”

“Kente sadece yol, kaldırım yapmakla kenti geliştiremezsiniz” diyen Başkan Şenol, “Bunun yanında kentin kültürel, sosyal yapısını geliştirerek kentimize kimlik kazandırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği doğum öncesinden ölüm sonrasına hayatın her aşamasında halkımızın yanındayız. GAZİGEM ‘de 3 bin öğrenciye ücretsiz eğitim hizmeti veriyoruz. Semt evleri birer küçük belediye gibi çalışırıyor, kadınlarımızı sosyal-ekonomik hayata katılmalarını sağlıyoruz. Binbaşı Reşat Bey ve Sarnıç'taki çamaşırhanemizle ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Cv Bank’la işsiz arkadaşlarımızın yanında oluyoruz. Sağlık hizmetlerimizle doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Ata Evi’yle 60 yaş üstü vatandaşlarımıza adeta ikinci baharlarını yaşatıyoruz. Ben geldiğimde kentte kitap yoktu, bugün 14 kitabımız var. 2 olan heykel sayısını 40’a çıkardım. Bu kente müzeler kazandırdım. Kentimize yeni kitaplar, heykeller kazandırıp, kentimizi kültür-sanat kenti yapacağım.” diye konuştu.



“Gurur kaynağımız”

Sosyal belediyecilik alanında örnek alınan marka projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Şenol sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan odaklı hizmet felsefesiyle hayata geçirdiğimiz ve ‘hayata dokunuş’ adını verdiğimiz sosyal proejelerimiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yayınladığı ‘İnsani Geliştirme Endeksi’nde ‘çok yüksek insani gelişme’ sınıfı ile ‘yeşil bölge’de yer aldı. Türkiye’de 186 belediyenin değerlendirildiği rapora göre sosyal projelerimiz 23. sıraya yerleşti. ‘Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceği’ anlayışıyla sağlık alanında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız ‘Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği’nce düzenlenen 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi’nde ‘en iyi evde sağlık hizmetleri’ kategorisinde Türkiye birincisi seçildi. Projelerimizin aldığı bu ödüller bizim gurur ve motivasyon kaynağımız.”

“Gölge etmesinler yeter”



Merkezi hükümetin kente yatırım yapmadığını ve siyaset uğruna projelerinin engellendiğini ifade eden Başkan Halil İbrahim Şenol şunları söyledi: “Beni engellemesinler, projelerimizin önüne geçmesinler, gölge etmesinler vatandaşa hizmeti ulaştırayım. Devletin engel dışında hiçbir faydasını görmedim. Ben gariban halimle okul, hastane yeri verdim. Ama hiçbir bakan, hiçbir bürokrat gelip ‘Başkan Gaziemir’e ne yapabiliriz’ diye sormuyor. Tam aksine projelerimiz onayda bekliyor ama sonuç alamıyoruz. Hep onay, hep bekle! Onaylayın da çalışmalarımızı hayata geçirelim. Bu kente yazık değil mi? Biz kentin önünü açmaya çalışıyoruz destek olan yok. Siyaset için bu kentin önünü kesmeyin, gelişimini engellemeyin.”

“Yapacak daha çok işimiz var”

2019 yılında tekrar aday olduğunu açıklayan Başkan Halil İbrahim Şenol “Gaziemir’e yapacak daha çok işimiz. Gaziemir halkına 9 yıldır bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Daha, uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz. Gelecek dönemde de modern, huzurlu ve güvenli bir Gaziemir için çalışmaya devam edeceğiz. İmza atacağımız ilklerle Gaziemir'in farkını daha da arttıracağız. 2023'te, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılı'nda, Gaziemir'i dünya vitrininde tanınan bir kent yapacağız” diye konuştu.