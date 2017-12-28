Başkan Şenol’dan personeline yeni yıl armağanı

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin sosyal denge tazminatlarına yüzde 22 oranında zam yapıldı. Başkan Şenol “Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önüne alarak, bütçemizi zorlayarak emekçilerimiz için en iyisini verdik” diye konuştu

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında belediye görev yapan 195 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran arasında imzalanan sözleşmeyle memurların sosyal denge tazminatlarına yüzde 22 oranında zam yapıldı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, sendika yöneticileri ile belediye personelinin de katıldığı meclis salonundaki imza töreninin ardından pasta kesildi. Yeni yıl öncesi imzalanan sözleşme belediye personelinin yüzünü güldürdü.



“Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik”



Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, verebilecekleri zammın en iyisini verdiklerini belirterek, “Emeğin en yüce değer olduğunu benimseyen bir anlayışla hareket ediyoruz. İş barışının en yüksek olduğu, çalışanlarının mutlu olduğu bir belediyeyiz. Toplu iş sözleşmesinde ülkemizin ekonomik koşullarını göz önüne alarak, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Belediye bütçesini zorlayarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Hayırlı olsun” dedi.



Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran ise “Belediye imkanları doğrultusunda en iyi sözleşmeyi imzalayan, emekçiden yana olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a emekçiler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.









