Başkan Soylu Altın Saat Kulesi Ödülü aldı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, bir çok derneğin değerlendirmesi sonucu Altın Saat Kulesi ödülünün sahibi oldu

İzmir Konyalılar Derneği öncülüğünde, İzmir Ilgınlılar Derneği, Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği, Erzurum Şenyurtlar Derneği, İzmir Balkan Ülkeleri Arası Ticari kültürel Organizasyonlar Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali'nde Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'ya Menderes'e yaptığı hizmetler nedeniyle Altın Saat Kulesi Ödülü verildi. 11'incisi düzenlenen festivale Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Hizmete devam



Tüm Menderesliler adına ödülü kabul eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Menderes'i hak ettiği noktaya taşımak için canla başla çalışıyoruz. İlkleri hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. Birilerinin değil, herkesin belediyesi olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Altın Saat Kulesi Ödülü'nü almak bizim için gurur verici. Bu ödüller yan gelip yatmakla olmuyor. Menderesimize kazandırdığımız güzel hizmetler vesilesiyle bu ödüle layık görüldük. Bizi bu ödüle layık gören sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Menderes için durmak yok yola devam' dedi.

İzmir Konyalılar Derneği Başkanı Nihat Sözeri de, Başkan Soylu'nun yaptığı çalışmalar nedeniyle yılın başkanı seçildiğini ve ödüle layık görüldüğünü belirtti.



