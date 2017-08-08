Başkan Soylu tütün kırdı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, tarlada tütün kırdı. Gençliğinde çiftçilikle de uğraşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, tarlada tütün kırdı

Gençliğinde çiftçilikle de uğraşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, tarlada tütün kırdı. Tütün kırmada Başkan Soylu'ya, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de eşlik etti.



Sıcağa aldırış etmeden tütün toplayan Başkan Soylu, 'Çocukluk ve gençlik yıllarımı Oğlananası'nda geçiren biri olarak üniversiteye gidene kadar yaptığım en zor ama en keyifli işti tütün kırmak. Sayın Kaymakamımız ve Ziraat Odası Başkanımızla birlikte Tekeli'de tarlada çiftçimizle bir araya geldik ve tütün kırdık, anılarımızı yad ettik. Rabbim tüm çiftçilerimize güç, kuvvet, bolluk, bereket versin. Onları için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin her zaman yanındayız' dedi.





