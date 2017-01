Başkan Tosun, 'Güneşin Çocukları'nı ağırladı

Dikili Güneş Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları, teknik ekibi ve yönetimi, takımlarına sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette kulüp başkanı Bekir Argun, profesyonel ligde oynama hedefine vurgu yaparken, Başkan Tosun da destek sözü verdi

Hentbolda yıldızlar ve gençler kategorilerinde elde ettiği başarılı sonuçlarla bileği bir türlü bükülemeyen ve İzmir'in en başarılı yetiştirici kulübü yakıştırması yapılan Dikili Güneş Gençlik ve Spor Kulübü, yen, dönemde rotasını profesyonel lig olarak belirledi. Kulüp Başkanı Bekir Argun önderliğinde profesyonel lig hedefine kilitlenen ve bu yolda emin adımlarla yürüyen Güneş Gençlik ve Spor Kulübü, lobi ve destek arama çalışmalarına start verdi. İlk etapta kulübün her daim yanında olan ve desteğini hiç esirgemeyen Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'u makamında tam kadro ziyaret eden kulüp yönetimi, idari kadro ve sporcular, Başkan Tosun'dan gelen, 'profesyonel lig hedefi sürecine tam destek' cevabıyla büyük moral buldu. Kulüp Başkanı Bekir Argun, Antrenörler Muhlis İlter ile Mustafa Özkol ve sporcuların yer aldığı ziyarette takım kaptanı Yasin Yıldız, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a çiçek takdim etti.



Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikilili hemşerilerinin spordan sanata, kültürden sosyal yaşama kadar hayatın her alanında daha fazla yer alması knt genelinde çok sayıda proje ve yatırımı hayata geçirdiklerini ifade ederek, Güneş Gençlik ve Spor Kulübü'nün sunulan katkıyı başarıya dönüştürmesinin kendilerini gururlandırdığı gibi, yaptıkları yatırımları da taçlandırdığını ifade etti. Başkan Tosun, kulüp yönetimi tarafında ortaya konulan profesyonel lig hedefinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bu anlamlı, ortaya konulan hedefte Güneş Gençlik ve Spor Kulübü ile olan işbirliğimiz artarak devam edecek ve sonunda da arzulanılan hedefe ulaşılacaktır" dedi.