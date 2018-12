Başkan Uğurlu'dan Cemevi'ne ziyaret

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Soğukpınar Mahallesinde bulunan Cemevi'nde alevi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Yasin Çetin - "Alevi'siyle Sünni'siyle Biz birlikte Türkiye'yiz..." diyen Başkan Uğurlu, "Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kemalpaşa'mızda birlik ve beraberliğin en güzel örneğini teşkil ederek her zaman olduğu gibi çoklukta birlik olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Soğukpınar Mahallemizde bulunan Cemevi'nde Can'larla bir araya gelip, hemşehrilerimizin öneri ve taleplerini dinleyerek yaptığımız çalışmaları anlattık. Hoşgörü ve diyalogdan yanayız. Bunu da birbirimizi dinlemeden, empati kurmadan sağlayamayız. Biz, Alevi ve Sünni'siyle, Türk'ü, Laz'ı ve Çerkez'i ile hep birlikte güçlü ve anlamlıyız. Ayrışarak, kutuplaşarak ülkemize ve geleceğimize hiçbir katkı veremeyiz. Alevi vatandaşlarımız, Türkiye'nin önemli bir parçası. Onlar olmadan Türkiye olmaz" ifadelerini kullandı.

Talepler karşılanıyor

Kemalpaşa'da yaşayan alevi vatandaşların her türlü taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını ve böyle de devam edeceklerini hatırlatan Başkan Uğurlu, "Sizin talepleriniz bizim de taleplerimizdir. Aynı düşünceye, aynı inanca sahibiz. Ehlibeyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu birlik, beraberlik daha da güçlenerek devam edecek. İçinde bulunduğumuz cemevi, mekan bir erkan mekanıdır. Burada Allah'ın ismi anılıyor. Peygamberimizin ismi, ehlibeytin ismi anılıyor. Hepsi bizim önemli değerlerimiz. Tabi ki sizin talepleriniz bizim de talep ve beklentileriniz bizim için çok önemlidir. Kemalpaşa Belediyesi olarak her türlü talebinize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karlışık vermeye devam edeceğiz. Misafirperverliğinizden dolayı siz; Can dostlara teşekkür ediyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu.