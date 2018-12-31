Başkan Uğurlu'dan şehit ailelerine ziyaret

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 15 Temmuz Kültür Sarayı'nda Şehit Aileleri ve Gaziler ile bir araya geldi.

Yasin Çetin - "Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz" diyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şehit aileleri ve gazilerin kendisi için çok önemli olduğunu ve her zaman onların yanında olduğunu vurguladı. Uğurlu, "Şehitlerimiz aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu topraklarda bin yıllardır süren varlığımız değerlerimize muhtaçtır. Onların sayesinde bugünlerimize geldik. Bu topraklar için değer veren insanların yanındayız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz huzur bulması her yerde rahat etmesi için çalışıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız da çok duyarlı. Onun da gücüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal projelerden, fiziksel projelere kadar her türlü imkanı Kemalpaşa'da oluşturmaya çalıştık. Hep ilkleri ve olmayanları yaptık. Yaptığımız her işte hem sizlerle istişare halinde olduk hem de toplumun bütün kesimlerini kapsamasına büyük önem verdik" dedi.

Hayatı paylaşıyoruz

Başkan Uğurlu, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu belirterek, "Vatanımız uğruna canını seve seve veren aziz şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir. Onların geride bıraktıkları aileleri de, şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda, şehit aileleri bizim baş tacımız. Gazilerimiz de göz bebeğimizdir. Kapımızın sizlere her daim açık olduğunu yeniden hatırlatıyorum. Sizler asla yalnız değilsiniz. Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz de üzüntümüzdür" şeklinde konuştu.