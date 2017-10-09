Başkan Uyar okulları gezdi

Urla'daki okullara destek amacıyla Urla Belediyesi tarafından eğitim setleri ve okul çantaları dağıtılıyor

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtırken, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Atatürk İlkokulu Müdürü Nimet Aras ve öğretmenlerin karşıladığı Belediye Başkanı Sibel Uyar, ana sınıfındaki öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi, sohbet etti.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediyenin bu yıl 1300 çocuğa çanta, resim çantası, boya, oyun hamurları ve her türlü kırtasiye malzemesinin içerdiği eğitim setlerini verdiğini söyledi. Okul müdürlerinin yanısıra, ihtiyaç sahiplerinin başvurduğu muhtarlar ve Kadın Aile Müdürlüğü'ne yapılan başvuruların dikkate alındığını belirten Başkan Uyar, 'Bu yıl ayrıca 400 çocuğumuza okul giysisi, 400 çocuğumuza da okul ayakkabısı dağıttık' dedi.



Urla Belediyesi bünyesinde yaz döneminde yapılan eğitim programlarının tüm yıla yayıldığını da belirten Başkan Uyar, 'Eğitim bizim vazgeçilmez önceliğimiz' diye konuştu.



Başkan adaylarına tavsiyeler



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Atatürk İlkokulu'nda bir sürpriz ile de karşılaştı. Okul Başkanlığı seçimlerine hazırlanan 5 öğrenci ve destekleyen arkadaşlarının propaganda çalışmalarına tanık olan Uyar, başkan adaylarını topladı ve seçilene yapmak istedikleri konusunda destek vereceğini açıkladı. Çocuklar Başkan Teyzelerine sarılarak teşekkür etti.



