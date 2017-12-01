'Basmane Çukuru' ile ilgili yeni gelişme!

İzmir'deki 'Basmane Çukuru' ile ilgili yeni bir yargı kararı alındı. Alınan karara göre bölgenin onaylanan imar planı iptal edildi

İzmir'deki Basmane Çukuru sorunu bir türlü çözülemedi. Bu bölgeye 1999 yılından sonra üst üste gelen imar planı iptali nedeniyle yeni bir şey yapılamamıştı. Son olarak 2013 yılında Folkart'ın bölgeye bir proje yapması kararı alınmıştı. Bunun üzerine eski başkanlardan olan Yüksel Çakmur ve arkadaşları dava açtı. Davada karar dün çıktı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin 2013 yılında onayladığı Basmane Çukuru planlarını 4 yıl sonra iptal etti. Çakmur ve arkadaşları 1999 yılından bu yana bölge için diğer imar planlarını iptal eden davaları da açmışlardı.



İmarın iptal gerekçesi ise yoğunluk, bölgenin trafik durumu, etrafındaki yapılarla ilişkinin olumsuz olacağı ve arazinin konumu olarak açıklandı.



NELER OLMUŞTU?

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura döneminde imar planı ve sözleşmelerle yapımının önü açılan ancak, yine Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çakmur tarafından açılan davada, Dünya Ticaret Merkezi inşaatı mahkeme kararıyla Eylül 1999’da durduruldu. Daha sonra da imar planları açılan davalarda sürekli iptal edilen Dünya Ticaret Merkezi inşaatı, temel kazıkları çakıldıktan sonra 19 yıldır dev temel çukuru seviyesinde kaldı. Projeyi yapacak ortaklardan EGS Bank’ın bu süreçte iflas etmesi, Güçbirliği Holding’in de borçlarını ödeyememesi üzerine TMSF buradaki hisselere el koydu.2013 yılında Dünya Ticaret Merkezi’nin revize edilerek düzenlenen yeni projesine olanak sağlayan imar planları Konak ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından onaylandı.TMSF, 2013 yılından başlayarak hisseleri satmak için harekete geçti. TMSF, hissedarlar Güçbirliği ve EGS’nin de onayıyla yüzde 12 olan hissesini yüzde 30’a yükselten Büyükşehir Belediyesi’ne satışta bu hisse oranının korunacağı garantisi verdi. TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün borçları kapsam dışı olmak üzere satışa çıkardı. Güç Yapı A.Ş. adına Kemal Zorlu yeni yatırımcı bularak iktisadi bütünlükteki hisseleri almak için harekete geçti. Birkaç kez satış ihalesi tekrarlandı. TMSF’nin tahmini bedeli 80 milyon dolara düşürdüğü üçüncü ihale sonrası çukuru Folkart yatırımlarını gerçekleştiren Sancak ailesine ait Saya Grup’a bağlı Livamine Madencilik adına 80 milyon dolarlık teklifle kazandı. Folkart Yapı Basmane Çukuru’na yapılacak projeyi ünlü mimarlara hazırlattı. Ruhsat aşamasında bekleyen projede revizyonlar yapıldı.