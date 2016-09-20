Halk oylaması yapılacak



Kültürpark tartışmaları

18 yıldır çivi çakılmadı

Haber Kaynağı: AA

TMSF tarafından düzenlenen "Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesini kazanan Folkart Yapı bünyesindeki Livamine Madencilik, 9 Eylül 2016'da bölgenin tapusunu alarak işlemlere başladı.Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak yaptığı açıklamada, İzmir'in göbeğinde kangrene dönüşen "Basmane Çukuru" sorununun çözümünde önemli bir adımın atıldığını ifade etti.Projenin tapu devrinin İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'e rast gelmesinin sürpriz olduğunu dile getiren Sancak, "İzmir markası açısından olumsuz algı yaratan bu çukurun kente yakışan bir projeye dönüşümünde en önemli adım olan tapu devrinin 9 Eylül'e rastlaması çok anlamlı oldu." dedi.Sancak, gelecek haftadan itibaren şantiyeye gireceklerini belirterek, "İlk etapta yıllar önce yapılan iksa sistemi güçlendirilerek çevresi için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılacak ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanacak. Ekim ayı içerisinde belli olacak proje sonrası inşaat yükselmeye başlayacak." diye konuştu.Sancak, projeyle ilgili 3 yerli, 3 yabancı mimarlık firmasının 10 proje hazırladığını, bunlar arasında seçici kurulun belirleyeceği 3'ünü İzmirlilerin beğenisine sunacaklarını dile getirdi.Projenin isminin de İzmirlilerin onayıyla konacağını belirten Sancak, gelecek ay sonunda sosyal medya üzerinden oylama yapılacağını, en fazla beğeni kazanan isim ve projenin kullanılacağını aktardı.Sancak, şu bilgileri verdi:"Basmane'de gerçekleştirilecek proje, ne Folkart'ın, ne başkasının projesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasıyla simgeleneceği, dünyada ilk 20 yapı projesi arasına girecek dev bir prestij projesidir.Amacımız İzmir yararına, tüm İzmirlilerin gurur duyacağı, kente kültür, sanat, eğlence gibi birçok alanda zenginlik katacak bir proje oluşturmak. Proje tasarımının halk tarafından belirlenmesi sonrası gelecek yıl inşaat yükselmeye başlayacak. 2019 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. İnşaat süresince yaklaşık 5 bin kişiye istihdam yaratılması öngörülüyor. Projenin bitiş tarihi aynı zamanda İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi ve Körfez Dip Tarama Projesi'nin de bitimine rastlıyor. Bu açıdan proje tamamlandığında İzmir için yeni bir dönemin simgesi olacak."Mesut Sancak, Basmane projesinin Kültürpark ile bir ilişkisinin olmadığını, bu yönde bazı çevrelerin yanlış anlama sonucu çeşitli eleştirilerine maruz kaldıklarını kaydetti.Folkart olarak kısır çekişmelerden uzak durduklarını kaydeden Sancak, şöyle devam etti:"Folkart şeffaf bir kurum. Kendisini ilgilendirmeyen bir alanla ilgili hiçbir tasarrufu kesinlikle olamaz. Kentin kalbinde, 18 yıldır İzmirlilere mahcubiyet duygusu yaşatan, kente yakışmayan bir çukur var. İzmir'in akciğeri sayılan Kültürpark'ın yanı başındaki bu alan, bu haliyle kente negatif enerji yayıyor. Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırarak İzmir'e ve Kültürpark'a yakışacak bir proje için çalışıyoruz. Projenin uygulanacağı alan belirlidir. Folkart'ın bu alan dışına taşması mümkün değildir.”Sancak, projede trafik yükü ve Basmane esnafı dikkate alınarak alışveriş merkezinin yer almayacağını da kaydetti.Belediye garajı olarak hizmet verilen arazide kurulması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihaleyi çok ortaklı Güçbirliği Holding şirketi kazanmış, EGS Gayrimenkul Ortaklığı şirketiyle birlikte hazırlanan projenin temeli, 1998 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştı.İkiz kulelerden oluşan, alışveriş ve iş merkezi, sinema ve otoparkın bulunduğu proje ve imar planıyla ilgili eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur tarafından hukuki süreç başlatılmıştı. 1999 yılında yürütmeyi durdurma kararıyla temel aşamasında kalan projenin ana hissedarı Güçbirliği Holding, TMSF'ye devredilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMSF arasında sağlanan anlaşmayla belediyenin yüzde 12 olan hissesinin yüzde 30'a çıkarılması sonrası fon tarafından ihaleye çıkan projeye Livamine şirketinin içinde bulunduğu konsorsiyum 80 milyon dolarlık teklif vermişti.