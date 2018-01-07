'Bay hafıza' emekliliğe uğurlandı

Yüzlerce telefon numarasını ve konuştuğu kişinin sesini belleğine kaydedip bir daha unutmayan 'Bay Hafıza' lakaplı Ahmet Alkan emekliye ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin görme engelli santralcisi Alkan, mesai arkadaşlarının sevgi gösterileri arasında yeni yaşamına uğurlandı. 18 yıllık görevi sırasında başarılı çalışmalarıyla göz dolduran sempatik santralci, en büyük hayali ambulans şoförlüğü olduğu için, arkadaşlarına bir ambülansın şoför koltuğundan veda etti. Hastane Başhekimi Ali Serdar Perdükcoşkun, Ahmet Alkan'ın iş ahlakı, çalışkanlığı ve insan sevgisiyle herkese örnek olduğunu söyledi.Kaynak: DHA
Ahmet Alkan, gözlerinin eksikliğini kulakları ve son derece güçlü hafızasıyla telafi etti. Dijital teknolojinin herkesin hayatına girmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar en yakınlarının telefon numarasını bile unuturken, Eşrefpaşa Hastanesi'nin 'Bay Hafıza' lakaplı santralcisi, yüzlerce telefon numarasını aklına kaydetti. Hastanede görevli tüm doktorlar ve kentteki kamu kurumlarının numaraları ile 81 ilin telefon kodlarını ezbere bilen Alkan, telefonda bir kez görüştüğü kişinin sesini kolay kolay bir daha unutmadığını söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.