20 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BAYGEM öğrencilerine çeyrek altın verdi

    BAYGEM öğrencileri, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı ziyaret etti. Başarılarından dolayı öğrencilere çeyrek altın hediye eden Başkan Karabağ, 'Bizler her zaman sizin yanınızdayız. İnsan hayatını yönlendirebilmek park yolu yapmaktan daha önemli' dedi

    20 Eylül 2016 Salı 15:08
    BAYGEM öğrencilerine çeyrek altın verdi
    Bayraklı Gençlik ve Eğitim Merkezi (BAYGEM)'de yıl boyu gördükleri eğitimin meyvesini LYS'de alan öğrenciler, hayallerindeki üniversitelere yerleşerek büyük bir başarı kazandı. Başkan Karabağ'a teşekkür ziyaretinde bulunan öğrenciler, BAYGEM'de aldıkları eğitim sayesinde üniversiteyi kazandıklarını anlattı. Karabağ'ı ziyaret eden öğrencilerden, Muhammet Ömür Okçu Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Berna Tosun Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selinay Gönülal Hacettepe Üniversitesi Psikoloji ve Tuğçe Karana ise İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine yerleşti.

    Dershanemiz devam etsin

    7'nci sınıftan bu yana BAYGEM'deki kurslara katılarak gerek okuldaki gerekse sınavdaki başarılarına başarı katan öğrencilerden Berna Tosun, 'BAYGEM ilk açıldığı seneden beri buradayım. Birçok öğrenci gibi hayatımın temeli burada atıldı. Bize böyle bir imkân verdiğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Valimizden de yeni bir genelge ile dershanelerimizin devam etmesi için destek istiyoruz' dedi.

    11 derslik daha geliyor

    BAYGEM öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, 'Dershanemiz kurulduğu günden beri en iyi sonuçları alıyor. Bu da yılların verdiği deneyimi ve sistemin oturduğunu gösteriyor. Dershanemizde eğer protokol sıkıntısı yaşamazsak 11 derslik daha kazandırıp, daha çok arkadaşa yardımcı olmak istiyoruz. Önemli bir iş gördüğümüzü düşünüyoruz. Önemli olan park yolu yapmak değil, insan hayatını yönlendirebilmek. Dolayısıyla sizlerle gurur duyuyoruz. Başardığınız için teşekkür ediyoruz' dedi.



    Anahtar Kelimeler: BAYGEM, öğrencileri, Bayraklı, Belediye, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Mazi mumla aranıyor
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yalan'ın adı 'yanıltma' oldu...
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Mahallenin en güzel abisi
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz