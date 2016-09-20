Bayraklı Gençlik ve Eğitim Merkezi (BAYGEM)'de yıl boyu gördükleri eğitimin meyvesini LYS'de alan öğrenciler, hayallerindeki üniversitelere yerleşerek büyük bir başarı kazandı. Başkan Karabağ'a teşekkür ziyaretinde bulunan öğrenciler, BAYGEM'de aldıkları eğitim sayesinde üniversiteyi kazandıklarını anlattı. Karabağ'ı ziyaret eden öğrencilerden, Muhammet Ömür Okçu Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Berna Tosun Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selinay Gönülal Hacettepe Üniversitesi Psikoloji ve Tuğçe Karana ise İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine yerleşti.



Dershanemiz devam etsin



7'nci sınıftan bu yana BAYGEM'deki kurslara katılarak gerek okuldaki gerekse sınavdaki başarılarına başarı katan öğrencilerden Berna Tosun, 'BAYGEM ilk açıldığı seneden beri buradayım. Birçok öğrenci gibi hayatımın temeli burada atıldı. Bize böyle bir imkân verdiğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Valimizden de yeni bir genelge ile dershanelerimizin devam etmesi için destek istiyoruz' dedi.



11 derslik daha geliyor



BAYGEM öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, 'Dershanemiz kurulduğu günden beri en iyi sonuçları alıyor. Bu da yılların verdiği deneyimi ve sistemin oturduğunu gösteriyor. Dershanemizde eğer protokol sıkıntısı yaşamazsak 11 derslik daha kazandırıp, daha çok arkadaşa yardımcı olmak istiyoruz. Önemli bir iş gördüğümüzü düşünüyoruz. Önemli olan park yolu yapmak değil, insan hayatını yönlendirebilmek. Dolayısıyla sizlerle gurur duyuyoruz. Başardığınız için teşekkür ediyoruz' dedi.









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